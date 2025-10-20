Робота за сумісництвом в Україні — правила оплати та надання відпусток у 2025 році

Працівники на заводі. Фото: Freepik

В Україні правила оплати праці та призначення відпусток на роботі за сумісництвом мають свої особливості. Зокрема, відомо, чи зобов’язаний працівник брати відпустку на двох роботах одночасно, та коли не передбачені відпускні.

Відповідні правила містяться у статті 102-1 Кодексу законів про працю (КЗпП).

Реклама

Читайте також:

Правила роботи за сумісництвом у 2025 році

Згідно з нормами трудового кодексу, виконання працівниками іншої роботи, окрім основної, за договором у вільний від роботи час, називається роботою за сумісництвом. Головною умовою виконання такої праці є дотримання графіку основної роботи.

Законодавство передбачає кілька видів сумісництва:

внутрішнє, коли працівник виконує додаткову роботу на тому ж підприємстві;

зовнішнє, коли додаткові обов'язки виконує в іншій компанії.

Окрім того, такий характер праці передбачає наступне:

Робота за сумісництвом може бути або однаковою з основним місцем, або іншою; Період оформлення сумісництва можливий як на необмежений термін, так і на конкретний. Число місць роботи за сумісництвом у законі є необмеженим. Робота за сумісництвом можлива з повною та неповною зайнятістю. Її можна виконувати до, та після часу основної роботи.

Щодо оплати праці сумісників, то вона залежить виключно від фактично виконаної роботи. Зокрема, для внутрішнього сумісництва визначається окремо від основної зарплати.

Із такої заробітної плати аналогічно вираховують податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у 18% та військовий збір (ВЗ) за ставкою 5%.

Нюанси в наданні відпустки за сумісництвом

Чинні норми законодавства (Закону про відпустки) не містять обмежень щодо надання відпустки сумісникам. Працівники, які уклали трудові договори на роботу за сумісництвом вважаються найманими працівниками, у зв'язку з цим мають право на оплачувану щорічну відпустку. Праця на умовах неповного робочого дня чи тижня не передбачає скорочення щорічної відпустки.

При цьому працівники, які працюють за сумісництвом, не зобов’язані брати відпустку в той же час, що й за основним місцем роботи. Тобто, можна піти у відпустку за основною роботою, працюючи за сумісництвом, або навпаки.

Якщо термін відпустки за основною роботою перевищить тривалість роботи за сумісництвом, то працівнику нададуть відпустку без збереження зарплати.

Також важливим є те, що право на відпустку прив’язане до наявності трудових відносин, тому співпраця з компаніями за договором цивільно-правового характеру, не дасть права на відпустку.

Раніше ми писали, що у медпрацівників освітніх закладів підвищення зарплати у 2025 році не передбачається. Більше отримають тільки медики у прифронтових районах на 20%.

Ще ми розповідали, чи передбачається індексація зарплати у листопаді цього року. Державна служба статистики оприлюднила індекс інфляції, до якого прив'язане осучаснення виплат.