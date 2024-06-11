Работа в 2024 году — в каких сферах больше всего вакансий и самые высокие зарплаты

Работа в Украине — какие популярные вакансии и где самые высокие зарплаты
В Украине на фоне мобилизации и военного положения на рынке труда увеличивается количество вакансий. Известно, какие профессии пользовались наибольшей популярностью и где была самая высокая оплата труда в мае 2024 года.
Об этом свидетельствуют данные большого кадрового портала Work.ua.
Дефицитные на работников сферы в Украине
Согласно этой информации, украинские работодатели чаще всего искали специалистов в сфере обслуживания (количество вакансий выросло на 3%). В то же время лидером по приросту предложений работы стала сфера охраны и безопасности в связи с увеличением потребностей в Силах обороны.
Далее по востребованности следует сфера продаж, а также:
- розничной торговли (+2%);
- гостинично-ресторанного бизнеса, туризма (+3%);
- логистики, складов, внешнеэкономической деятельности (+5%);
- администрации, руководства среднего звена (-0,5%);
- транспорта, автобизнеса (+2%);
- медицины, фармацевтики (+1%);
- бухгалтерии, аудита (-0,2%).
Самые высокие зарплаты в мае
По данным Work.ua, в мае средняя зарплата в вакансиях равнялась 20 тыс. грн. На таком уровне держится уже четыре месяца. Зафиксирован наибольший прирост в зарплате за месяц в вакансиях руководящего звена.
Из регионов-лидеров только в Днепропетровской области средние зарплаты повысились существенно против апреля — до 19,5 тыс. грн (на 500 грн больше).
Второй месяц подряд падает уровень средней зарплаты в сфере "Страхование" — 23,5 тыс. грн (на 5% меньше).
В то же время, в прошлом месяце самые высокие средние зарплаты, кроме руководящих должностей и IT-сферы, были зафиксированы для работников Сил обороны Украины — в среднем 70 тыс. грн.
В гражданских сферах самые высокие зарплаты предлагают:
- медиабайерам — 50 тыс. грн;
- водителям-международникам — 47,5 тыс. грн;
- рихтовщикам — 42,5 тыс. грн;
- эндодонтистам, риелторам — 40 тыс. грн;
- арматурщикам — 37,5 тыс. грн;
- бизнес-аналитикам — 35,5 тыс. грн;
- медиапродюсерам — 35,3 тыс. грн.
Что еще стоит знать
Напомним, Гоструда тщательно следит за соблюдением трудового законодательства, в частности, за оформлением должным образом работников. За нарушение предусмотрены немалые штрафы, которые выросли в 2024 году.
Также мы писали, что в ЧАО "НЭК "Укрэнерго" озвучили доходы работников. В среднем заработная плата одного члена правления составляет 2 млн гривен.
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