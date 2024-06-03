Зарплати в Укренерго — кому платять під час війни 2 млн грн за місяць

Керівник Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: Цензор.нет

У ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" озвучили доходи працівників. У середньому місячна заробітна плата одного члена правління перевищує 2 млн гривень.

Про це йдеться у відповіді компанії на інформаційний запит видання Oboz.ua.

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Засекречена зарплата голови правління Укренерго

Як зазначають журналісти, вони звернулися до компанії з проханням оприлюднити заробітну плату очільника правління Володимира Кудрицького окремо із "заохоченнями" у вигляді премій та різноманітних доплат та окладом, а також доходи голови Укренерго помісячно.

Проте у компанії відповіли виданню відмовою. Свою позицію аргументували тим, що в законі не прописано можливості називати заробітну плату "поосібно".

Джерело: Укренерго

Доходи членів правління компанії

Водночас, у компанії надали інформацію про заробітну плату всього правління сумарно: голови та членів.

Так, в правлінні в середньому виплачували таку заплату:

у грудні 2023 року — по 1,5 млн гривень;

у січні 2024 року — 848,8 тис. гривень;

у лютому року — 353,1 тис. гривень;

у березні року — 499,2 тис. гривень;

у квітні року — 2,1 млн гривень.

У виданні зауважили, що йдеться про вирахувану середню арифметичну заробітну плату, з огляду на секретність доходів окремих членів та керівника Укренерго. При цьому, очевидно, що зарплата голови правління вища за зарплату члена правління.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2023 році членам правління НАК "Нафтогаз України" виплатили десятки мільйонів гривень у вигляді зарплати. Про це свідчить інформація в деклараціях за минулий рік.

Також ми писали, що українські судді оприлюднили декларації з отриманими доходами. Деякі працівники Феміди у середньому заробляють близько 430 тис. гривень.