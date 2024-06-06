Штрафи в Україні — за що Держпраці карає до 128 тис. гривень

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні Державна служба з питань праці ретельно слідкує за дотриманням трудового законодавства, зокрема за оформленням належним чином працівників. За порушення передбачені чималі штрафи, які у 2024 році зросли.

Відповідні правила прописано у Кодексі законів про працю.

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Як змінилися суми штрафів за неофіційну працю

Загалом під час воєнного стану штрафи для роботодавців дещо зросли, оскільки прив'язані до мінімальної заробітної плати, яку цьогоріч суттєво переглянули.

Згідно з українським законодавством, з 1 січня та 1 квітня мінімальну зарплату підвищили з 6,8 тис. до 7,1 тис. та 8 тис. грн відповідно.

Зокрема, штраф за неофіційне працевлаштування чи виплату заробітної плати "в конверті" зріс до 80 тис. грн за кожного працівника.

У 2024 році суми штрафів за незабезпечення легальної праці такі:

Штраф за перешкоджання здійснення інспекцій чи недопуск інспекторів становить 16 розмірів мінімальної зарплати, тобто 128 тис. грн.

Штраф за працівників, яких було допущено до роботи без офіційного оформлення чи яким виплачували заробітну плату без сплати податків і внесків, становить 10 мінімальних зарплат, тобто 80 тис. грн за кожного.

Передбачене попередження для юросіб та індивідуальних підприємців — платників єдиного податку першої-третьої груп.

Штраф за працівника, якому не було надано законних гарантій та пільг — чотири мінімальні зарплати, тобто 32 тис. грн.

Штраф за порушення термінів виплати заробітної плати чи за неповну виплату, за перешкоджання здійснення інспекцій три мінімальні зарплати, тобто 24 тис. грн.

Штраф за працівників, яким не було забезпечено мінімум державних гарантій в оплаті праці — дві мінімальні зарплати, тобто 16 тис. грн.

Штраф за інші порушення трудового законодавства — одна мінімальна зарплата, тобто 8 тис. грн, за повторне порушення протягом року — удвічі більше, тобто 16 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в ПрАТ "НЕК "Укренерго" озвучили доходи працівників. У середньому заробітна плата одного члена правління становить 2 млн гривень.

Також ми писали, що в Україні у червні 2024 року розмір заробітної плати разом з різноманітними доплатами деяких військовослужбовців досягатиме 170 тис. гривень. Зокрема, бійцям на передовій почнуть доплачувати по 70 тис. гривень.