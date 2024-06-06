Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Штрафи до 128 тис. грн — за що загрожує покарання від Держпраці arrow

Штрафи до 128 тис. грн — за що загрожує покарання від Держпраці

6 червня 2024 10:36
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Штрафи в Україні — за що Держпраці карає до 128 тис. гривень
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні Державна служба з питань праці ретельно слідкує за дотриманням трудового законодавства, зокрема за оформленням належним чином працівників. За порушення передбачені чималі штрафи, які у 2024 році зросли.

Відповідні правила прописано у Кодексі законів про працю.

Читайте також:

Як змінилися суми штрафів за неофіційну працю

Загалом під час воєнного стану штрафи для роботодавців дещо зросли, оскільки прив'язані до мінімальної заробітної плати, яку цьогоріч суттєво переглянули.

Згідно з українським законодавством, з 1 січня та 1 квітня мінімальну зарплату підвищили з 6,8 тис. до 7,1 тис. та 8 тис. грн відповідно.

Зокрема, штраф за неофіційне працевлаштування чи виплату заробітної плати "в конверті" зріс до 80 тис. грн за кожного працівника.

У 2024 році суми штрафів за незабезпечення легальної праці такі:

  • Штраф за перешкоджання здійснення інспекцій чи недопуск інспекторів становить 16 розмірів мінімальної зарплати, тобто 128 тис. грн.
  • Штраф за працівників, яких було допущено до роботи без офіційного оформлення чи яким виплачували заробітну плату без сплати податків і внесків, становить 10 мінімальних зарплат, тобто 80 тис. грн за кожного.
  • Передбачене попередження для юросіб та індивідуальних підприємців — платників єдиного податку першої-третьої груп.
  • Штраф за працівника, якому не було надано законних гарантій та пільг — чотири мінімальні зарплати, тобто 32 тис. грн.
  • Штраф за порушення термінів виплати заробітної плати чи за неповну виплату, за перешкоджання здійснення інспекцій три мінімальні зарплати, тобто 24 тис. грн.
  • Штраф за працівників, яким не було забезпечено мінімум державних гарантій в оплаті праці — дві мінімальні зарплати, тобто 16 тис. грн.
  • Штраф за інші порушення трудового законодавства — одна мінімальна зарплата, тобто 8 тис. грн, за повторне порушення протягом року — удвічі більше, тобто 16 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в ПрАТ "НЕК "Укренерго" озвучили доходи працівників. У середньому заробітна плата одного члена правління становить 2 млн гривень.

Також ми писали, що в Україні у червні 2024 року розмір заробітної плати разом з різноманітними доплатами деяких військовослужбовців досягатиме 170 тис. гривень. Зокрема, бійцям на передовій почнуть доплачувати по 70 тис. гривень.

штрафи
гроші
покарання
працівники
Держпраці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня