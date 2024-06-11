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Зарплата до 3 900 євро — у Великій Британії потрібні пакувальники чаю Lipton

11 червня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота пакувальником чаю у Великій Британії — свіжа вакансія, умови та зарплата
Працівник на виробництві чаю Lipton. Фото ілюстративне: nv.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу на складі чаю Lipton у Великій Британії. Потрібні пакувальники. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити до 3 900 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на платформі пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Обов'язки працівників і переваги

Працювати потрібно на складі  чаю Lipton. Є вакансії в Лондоні, Манчестері, Лестері, Ліверпулі та Лідсі. Графік роботи: п'ять днів на тиждень, по 6–8 годин щодня. Зарплата від 3 700 євро до 3 900 євро.

В обов'язки працівників входить робота на виробництві продукції: пакування чаю. У вакансії зазначено, що це нескладний процес, якому можна навчитися за день.

Роботодавець за власний рахунок надає працівникам житло: номер у хостелі або квартиру. Також на місці роботи є дворазове харчування.

Нагадаємо, для українців є вакансія на складі книжок у Польщі. Працювати можна навіть сидячи. Роботодавець обіцяє щомісяця платити до 75 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про те, що в Польщі потрібні працівники в компанію, що вирощує томати в теплицях. Ця робота не є сезонною — можна працювати протягом усього року. Зарплата — від 40 тисяч гривень щомісяця.

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