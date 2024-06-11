Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Робота в Україні — які популярні вакансії та де найвищі зарплати arrow

Робота в Україні — які популярні вакансії та де найвищі зарплати

11 червня 2024 10:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота у 2024 році — у яких сферах найбільше вакансій та найвищі зарплати
Працівник на кухні. Фото: village.com.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні на тлі мобілізації та воєнного стану на ринку праці зростає кількість вакансій. Відомо, які професії користувались найбільшою популярністю та де була найвища оплата праці у травні 2024 року.

Про це свідчать дані великого кадрового порталу Work.ua.

Читайте також:

Дефіцитні на працівників сфери в Україні

Згідно з цією інформацією, українські роботодавці найчастіше шукали спеціалістів у сфері обслуговування (кількість вакансій зросла на 3%). Водночас, лідером із приросту пропозицій роботи стала сфера охорони та безпеки у зв'язку зі збільшенням потреб у Силах оборони.

Далі за затребуваністю йде сфера продажів, а також:

  • роздрібної торгівлі (+2%);
  • готельно-ресторанного бізнесу, туризму (+3%);
  • логістики, складів, зовнішньоекономічної діяльності (+5%);
  • адміністрації, керівництва середньої ланки (-0,5%);
  • транспорту, автобізнесу (+2%);
  • медицини, фармацевтики (+1%);
  • бухгалтерії, аудиту (-0,2%).

Найвищі зарплати у травні

За даними Work.ua, у травні середня зарплата у вакансіях дорівнювала 20 тис. грн. На такому рівні тримається вже чотири місяці. Зафіксовано найбільший приріст у зарплатні за місяць у вакансіях керівної ланки.

З-поміж регіонів-лідерів тільки у Дніпропетровській області середні зарплати підвищились суттєво проти квітня — до 19,5 тис. грн (на 500 грн більше).

Другий місяць поспіль падає рівень середньої зарплати у сфері "Страхування" — 23,5 тис. грн (на 5% менше).

Водночас, минулого місяця найвищі середні зарплати, окрім керівних посад та IT-сфери, були зафіксовані для працівників Сил оборони України — у середньому 70 тис. грн.

У цивільних сферах найвищі зарплати пропонують:

  • медіабайерам — 50 тис. грн;
  • водіям-міжнародникам — 47,5 тис. грн;
  • рихтувальникам — 42,5 тис. грн;
  • ендодонтистам, рієлторам — 40 тис. грн;
  • арматурникам — 37,5 тис. грн;
  • бізнес-аналітикам — 35,5 тис. грн;
  • медіапродюсерам — 35,3 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Держпраці ретельно слідкує за дотриманням трудового законодавства, зокрема за оформленням належним чином працівників. За порушення передбачені чималі штрафи, які у 2024 році зросли.

Також ми писали, що в ПрАТ "НЕК "Укренерго" озвучили доходи працівників. У середньому заробітна плата одного члена правління становить 2 млн гривень.

вакансії
гроші
доходи
зарплати
професії
ринок праці
робота

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор