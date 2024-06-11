Робота у 2024 році — у яких сферах найбільше вакансій та найвищі зарплати

Працівник на кухні. Фото: village.com.ua

В Україні на тлі мобілізації та воєнного стану на ринку праці зростає кількість вакансій. Відомо, які професії користувались найбільшою популярністю та де була найвища оплата праці у травні 2024 року.

Про це свідчать дані великого кадрового порталу Work.ua.

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Згідно з цією інформацією, українські роботодавці найчастіше шукали спеціалістів у сфері обслуговування (кількість вакансій зросла на 3%). Водночас, лідером із приросту пропозицій роботи стала сфера охорони та безпеки у зв'язку зі збільшенням потреб у Силах оборони.

Далі за затребуваністю йде сфера продажів, а також:

роздрібної торгівлі (+2%);

готельно-ресторанного бізнесу, туризму (+3%);

логістики, складів, зовнішньоекономічної діяльності (+5%);

адміністрації, керівництва середньої ланки (-0,5%);

транспорту, автобізнесу (+2%);

медицини, фармацевтики (+1%);

бухгалтерії, аудиту (-0,2%).

Найвищі зарплати у травні

За даними Work.ua, у травні середня зарплата у вакансіях дорівнювала 20 тис. грн. На такому рівні тримається вже чотири місяці. Зафіксовано найбільший приріст у зарплатні за місяць у вакансіях керівної ланки.

З-поміж регіонів-лідерів тільки у Дніпропетровській області середні зарплати підвищились суттєво проти квітня — до 19,5 тис. грн (на 500 грн більше).

Другий місяць поспіль падає рівень середньої зарплати у сфері "Страхування" — 23,5 тис. грн (на 5% менше).

Водночас, минулого місяця найвищі середні зарплати, окрім керівних посад та IT-сфери, були зафіксовані для працівників Сил оборони України — у середньому 70 тис. грн.

У цивільних сферах найвищі зарплати пропонують:

медіабайерам — 50 тис. грн;

водіям-міжнародникам — 47,5 тис. грн;

рихтувальникам — 42,5 тис. грн;

ендодонтистам, рієлторам — 40 тис. грн;

арматурникам — 37,5 тис. грн;

бізнес-аналітикам — 35,5 тис. грн;

медіапродюсерам — 35,3 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Держпраці ретельно слідкує за дотриманням трудового законодавства, зокрема за оформленням належним чином працівників. За порушення передбачені чималі штрафи, які у 2024 році зросли.

Також ми писали, що в ПрАТ "НЕК "Укренерго" озвучили доходи працівників. У середньому заробітна плата одного члена правління становить 2 млн гривень.