Зарплаты в Европе — сколько денег можно заработать за месяц

Евро. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы были вынуждены уехать в европейские страны из-за полномасштабного вторжения России. Некоторые из них уже нашли работу, которая, как правило, оплачивается гораздо лучше, чем в Украине. Однако цены в Европе значительно выше, а также есть дополнительные налоги.

Finance.ua рассказало, сколько платят за работу в странах Европы.

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Зарплаты в странах Европы

В европейских странах труд сотрудников обычно оплачивают почасово. Этот метод считается наиболее справедливым, потому его широко используют.

Самые высокие средние зарплаты в Европе:

Швейцария — 8 148 евро;

Норвегия — 7 094 евро;

Дания — 6 068 евро;

Люксембург — 5 462 евро;

Бельгия — 4 511 евро;

Швеция — 4 338 евро;

Финляндия — 4 031 евро;

Нидерланды — 3 975 евро;

Франция — 3 929 евро;

Германия — 3 812 евро.

Самые низкие средние зарплаты в странах Европы:

Албания — 422 евро;

Болгария — 637 евро;

Сербия — 723 евро;

Румыния — 742 евро;

Черногория — 844 евро;

Босния и Герцеговина — 861 евро;

Литва — 880 евро;

Латвия — 1 053 евро;

Венгрия — 1 066 евро;

Польша — 1 114 евро.

В таких странах как Португалия, Италия, Австрия, Великобритания, Испания и Исландия, средняя месячная зарплата варьируется от 2 тысяч до 3,5 тысячи евро.

Самая высокая почасовая оплата труда:

Норвегия — 54 евро;

Швейцария — 52 евро;

Дания — 44 евро;

Бельгия — 41 евро;

Швеция — 40 евро.

Самая низкая почасовая оплата труда:

Албания — 2,4 евро;

Болгария — 4,7 евро;

Сербия — 5,25 евро;

Черногория — 5,54 евро;

Босния и Герцеговина — 5,65 евро.

Стоит обратить внимание на налоговую систему в странах Европы. Например, в Швеции ставка подоходного налога достигает почти 60%. Другие страны также имеют высокие ставки: в Бельгии — 53,7%, в Нидерландах — 52%, в Дании — 51,5%, а в Великобритании — 50%. Самый низкий налог фиксируется в Болгарии, где он составляет 10%. В среднем налоговая ставка в Европе достигает 33%.

Напомним, в Украине планируют ввести новые требования к индексации заработных плат. Индекс счета будет осуществляться нарастающим итогом, начиная с 2025 года.

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