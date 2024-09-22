Зарплаты в Европе — сколько денег можно заработать за месяц

Работа в Европе — сколько можно заработать за границей
Многие украинцы были вынуждены уехать в европейские страны из-за полномасштабного вторжения России. Некоторые из них уже нашли работу, которая, как правило, оплачивается гораздо лучше, чем в Украине. Однако цены в Европе значительно выше, а также есть дополнительные налоги.
Finance.ua рассказало, сколько платят за работу в странах Европы.
Зарплаты в странах Европы
В европейских странах труд сотрудников обычно оплачивают почасово. Этот метод считается наиболее справедливым, потому его широко используют.
Самые высокие средние зарплаты в Европе:
- Швейцария — 8 148 евро;
- Норвегия — 7 094 евро;
- Дания — 6 068 евро;
- Люксембург — 5 462 евро;
- Бельгия — 4 511 евро;
- Швеция — 4 338 евро;
- Финляндия — 4 031 евро;
- Нидерланды — 3 975 евро;
- Франция — 3 929 евро;
- Германия — 3 812 евро.
Самые низкие средние зарплаты в странах Европы:
- Албания — 422 евро;
- Болгария — 637 евро;
- Сербия — 723 евро;
- Румыния — 742 евро;
- Черногория — 844 евро;
- Босния и Герцеговина — 861 евро;
- Литва — 880 евро;
- Латвия — 1 053 евро;
- Венгрия — 1 066 евро;
- Польша — 1 114 евро.
В таких странах как Португалия, Италия, Австрия, Великобритания, Испания и Исландия, средняя месячная зарплата варьируется от 2 тысяч до 3,5 тысячи евро.
Самая высокая почасовая оплата труда:
- Норвегия — 54 евро;
- Швейцария — 52 евро;
- Дания — 44 евро;
- Бельгия — 41 евро;
- Швеция — 40 евро.
Самая низкая почасовая оплата труда:
- Албания — 2,4 евро;
- Болгария — 4,7 евро;
- Сербия — 5,25 евро;
- Черногория — 5,54 евро;
- Босния и Герцеговина — 5,65 евро.
Стоит обратить внимание на налоговую систему в странах Европы. Например, в Швеции ставка подоходного налога достигает почти 60%. Другие страны также имеют высокие ставки: в Бельгии — 53,7%, в Нидерландах — 52%, в Дании — 51,5%, а в Великобритании — 50%. Самый низкий налог фиксируется в Болгарии, где он составляет 10%. В среднем налоговая ставка в Европе достигает 33%.
Напомним, в Украине планируют ввести новые требования к индексации заработных плат. Индекс счета будет осуществляться нарастающим итогом, начиная с 2025 года.
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