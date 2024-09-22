Зарплати в Європі — скільки грошей можна заробити за місяць

Робота в Європі — скільки можна заробити за кордоном
Багато українців були змушені виїхати до європейських країн через повномасштабне вторгнення Росії. Деякі з них вже знайшли роботу, яка, як правило, оплачується значно краще, ніж в Україні. Однак ціни в Європі значно вищі, а також існують додаткові податки.
Finance.ua розповіло, скільки платять за роботу в країнах Європи.
Зарплати в країнах Європи
В європейських країнах працю співробітників зазвичай оплачують погодинно. Цей метод вважається найбільш справедливим, тому його широко використовують.
Найвищі середні зарплати в Європі:
- Швейцарія — 8 148 євро;
- Норвегія — 7 094 євро;
- Данія — 6 068 євро;
- Люксембург — 5 462 євро;
- Бельгія — 4 511 євро;
- Швеція — 4 338 євро;
- Фінляндія — 4 031 євро;
- Нідерланди — 3 975 євро;
- Франція — 3 929 євро;
- Німеччина — 3 812 євро.
Найнижчі середні зарплати в країнах Європи:
- Албанія — 422 євро;
- Болгарія — 637 євро;
- Сербія — 723 євро;
- Румунія — 742 євро;
- Чорногорія — 844 євро;
- Боснія та Герцеговина — 861 євро;
- Литва — 880 євро;
- Латвія — 1 053 євро;
- Угорщина — 1 066 євро;
- Польща — 1 114 євро.
У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня місячна зарплата варіюється від 2 тисяч до 3,5 тисяч євро.
Найвища погодинна оплата праці:
- Норвегія — 54 євро;
- Швейцарія — 52 євро;
- Данія — 44 євро;
- Бельгія — 41 євро;
- Швеція — 40 євро.
Найнижча погодинна оплата праці:
- Албанія — 2,4 євро;
- Болгарія — 4,7 євро;
- Сербія — 5,25 євро;
- Чорногорія — 5,54 євро;
- Боснія та Герцеговина — 5,65 євро.
Варто звернути увагу на податкову систему в країнах Європи. Наприклад, у Швеції ставка прибуткового податку сягає майже 60%. Інші країни також мають високі ставки: у Бельгії — 53,7%, у Нідерландах — 52%, у Данії — 51,5%, а у Великій Британії — 50%. Найнижчий податок фіксується в Болгарії, де він становить 10%. В середньому, податкова ставка в Європі досягає 33%.
Нагадаємо, в Україні планують запровадити нові вимоги до індексації заробітних плат. Індекс обрахунку буде здійснюватися наростаючим підсумком, починаючи з 2025 року.
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