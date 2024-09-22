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Робота в Європі — скільки можна заробити за кордоном

22 вересня 2024 17:22
Аркадій Пастула - Редактор
Зарплати в Європі — скільки грошей можна заробити за місяць
Євро. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Багато українців були змушені виїхати до європейських країн через повномасштабне вторгнення Росії. Деякі з них вже знайшли роботу, яка, як правило, оплачується значно краще, ніж в Україні. Однак ціни в Європі значно вищі, а також існують додаткові податки.

Finance.ua розповіло, скільки платять за роботу в країнах Європи.

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Зарплати в країнах Європи

В європейських країнах працю співробітників зазвичай оплачують погодинно. Цей метод вважається найбільш справедливим, тому його широко використовують.

Найвищі середні зарплати в Європі:

  • Швейцарія — 8 148 євро;
  • Норвегія — 7 094 євро;
  • Данія — 6 068 євро;
  • Люксембург — 5 462 євро;
  • Бельгія — 4 511 євро;
  • Швеція — 4 338 євро;
  • Фінляндія — 4 031 євро;
  • Нідерланди — 3 975 євро;
  • Франція — 3 929 євро;
  • Німеччина — 3 812 євро.

Найнижчі середні зарплати в країнах Європи:

  • Албанія — 422 євро;
  • Болгарія — 637 євро;
  • Сербія — 723 євро;
  • Румунія — 742 євро;
  • Чорногорія — 844 євро;
  • Боснія та Герцеговина — 861 євро;
  • Литва — 880 євро;
  • Латвія — 1 053 євро;
  • Угорщина — 1 066 євро;
  • Польща — 1 114 євро.

У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня місячна зарплата варіюється від 2 тисяч до 3,5 тисяч євро.

Найвища погодинна оплата праці:

  • Норвегія — 54 євро;
  • Швейцарія — 52 євро;
  • Данія — 44 євро;
  • Бельгія — 41 євро;
  • Швеція — 40 євро.

Найнижча погодинна оплата праці:

  • Албанія — 2,4 євро;
  • Болгарія — 4,7 євро;
  • Сербія — 5,25 євро;
  • Чорногорія — 5,54 євро;
  • Боснія та Герцеговина — 5,65 євро.

Варто звернути увагу на податкову систему в країнах Європи. Наприклад, у Швеції ставка прибуткового податку сягає майже 60%. Інші країни також мають високі ставки: у Бельгії — 53,7%, у Нідерландах — 52%, у Данії — 51,5%, а у Великій Британії — 50%. Найнижчий податок фіксується в Болгарії, де він становить 10%. В середньому, податкова ставка в Європі досягає 33%.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити нові вимоги до індексації заробітних плат. Індекс обрахунку буде здійснюватися наростаючим підсумком, починаючи з 2025 року.

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