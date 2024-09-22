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Оплата праці під час повітряних тривог — що треба знати українським робітникам

22 вересня 2024 15:06
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Повітряна тривога на роботі — як це впливає на зарплату
Жінка прямує в укриття. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українці адаптуються до нових умов життя в умовах повномасштабної війни. Практично щодня громадяни стикаються з повітряними тривогами, і в цьому контексті виникає важливе питання: чи зобов'язаний роботодавець компенсувати час, який працівник проводить в укритті під час робочого дня.

Про це розповідає юрист Дмитро Зал.

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Права працівників під час тривог

За словами експерта, працівники мають низку прав, зокрема:

  • Відмовитися від виконання роботи, якщо виникла ситуація, що становить загрозу для їхнього життя чи здоров'я (ст. 153 КЗпП).
  • Покинути своє робоче місце, перейти до укриття та залишатися там до завершення повітряної тривоги.
  • Оборонятися від неправомірних дій роботодавця, якщо він заважає працівнику залишити робоче місце під час тривоги. У такій ситуації особа може звернутися до органів місцевого самоврядування або до Держпраці для проведення перевірки.

Оплата праці під час повітряної тривоги

Юрист стверджує, що час, проведений працівником в укритті, повинен бути оплачений. Якщо робота продовжувалася в укритті, оплата має здійснюватися за звичайними тарифами. У випадку простою, зумовленого різними факторами, роботодавець зобов'язаний виплатити щонайменше 2/3 тарифної ставки, встановленої для працівника. В окремих ситуаціях можливе встановлення вищої оплати відповідно до умов трудового або колективного договору.

Особливості для різних категорій працівників:

  • Працівники з відрядною оплатою можуть отримати менше через відсутність виробітку.
  • Дистанційні працівники мають можливість самостійно планувати свій робочий час.

В українському трудовому законодавстві наразі немає положення, яке б зобов'язувало працівників відпрацьовувати час, проведений в укритті. Якщо роботодавець бажає, щоб цей час компенсувався додатковою роботою, він повинен додатково оплатити ці години.

Обов'язки роботодавця

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України та Закону України "Про охорону праці", роботодавець має низку обов'язків:

  • Розробити план реагування або інструкцію для персоналу на випадок повітряної тривоги.
  • Поінформувати працівників про місцезнаходження найближчого укриття та підкреслити важливість евакуації.
  • Вжити необхідних заходів для реагування на надзвичайні ситуації.
  • Забезпечити безпеку як персоналу, так і відвідувачів.

Якщо ваш керівник не виконає вимоги щодо забезпечення безпеки під час повітряних тривог, це може призвести до адміністративної відповідальності (ст. 41 КУпАП), а в деяких випадках навіть до кримінальної відповідальності (ст. 271 ККУ). Особливо це стосується ситуацій, коли порушення призвело до шкоди життю чи здоров'ю працівників.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні планують запровадити нові вимоги до індексації заробітних плат. Індекс обрахунку буде здійснюватися наростаючим підсумком, починаючи з 2025 року.

Також ми писали, що в Україні під час воєнного стану трудове законодавство зазнало певних змін. Йдеться про право працівників на отримання відпусток у такий період.

зарплати робота гроші повітряна тривога війна в Україні укриття

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