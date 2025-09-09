Видео
Главная Финансы Работа на пенсии в Украине — как засчитывают страховой стаж

Работа на пенсии в Украине — как засчитывают страховой стаж

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 06:10
Пенсии в Украине — что надо знать о надбавках и стаже работающим пенсионерам
Мужчина пенсионного возраста на одной из улиц Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине расчет пенсионных выплат работающим пенсионерам отличается от исчисления гражданам, которые не работают. В частности, речь идет о подходе в расчете надбавки, предусмотренной для сверхурочного стажа.

Об этом говорится в статье 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Стаж для работающих пенсионеров

По информации Пенсионного фонда, в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров, из которых определенная часть продолжает работать для получения больших выплат. Речь идет об около 2,7 млн граждан. Такая категория лиц получает в среднем пенсию в объеме более 6 тыс. грн.

Работающим пенсионерам исчисление выплат происходит по-особенному. При расчете пенсии используется старый прожиточный минимум. Поэтому, когда прожиточный минимум растет с годами, пенсию пенсионерам, которые продолжают работать, не пересчитывают и доплаты за переработанные годы не меняются.

Только когда такой гражданин уволится, ПФУ пересматривает размер доплат с учетом актуального прожиточного минимума. В связи с этим после увольнения пенсия может увеличиться.

Надбавку за сверхнормативный стаж учитывают сразу, однако после увольнения ее уровень могут пересмотреть. Также в случае увольнения пенсионера с работы могут пересчитать пенсию по стажу.

Зачисление стажа украинцам, которые работали за рубежом

Согласно закону 3674-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса исчисления страхового стажа и пенсионного обеспечения", в 2025 году для определения права на пенсию украинцев учитывают стаж, полученный в других странах, даже если с ней не было заключено соглашение о пенсионном обеспечении.

Так, человек после возвращения из страны ЕС, сможет засчитать период работы за рубежом для определения права на назначение пенсионных выплат в Украине в 60, 63 или 65 лет.

Для этого нужно лишь предоставить в ПФУ документ с подтверждением работы за пределами Украины. Для определения размера пенсии будут учитывать только взносы/ЕСВ, уплаченные в Украине (так называемый "пропорциональный" принцип начисления пенсии).

Таким образом, размер пенсии будет зависеть от количества уплаченных в Украине взносов (чем больше размер взносов — тем больше будет пенсия) и стажа работы, который гражданин наработал до 1 января 2024 года, а время выхода на заслуженный отдых будет учитывать работу также за рубежом.

Однако в страховой стаж в Украине не будет засчитываться работа на страну-агрессора после 2014 года в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных/правоохранительных органах на оккупированных территориях.

Ранее мы писали, что украинцы могут самостоятельно определить пенсии по возрасту. В частности, можно узнать, какой будет размер выплат с зарплатой 35 тыс. грн

Также мы рассказывали, что некоторым категориям граждан государство предоставляет минимальные гарантии по пенсиям. В частности, некоторые в этом году имеют право на минимум 8 тыс. грн. 

выплаты пенсии ПФУ деньги стаж
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
