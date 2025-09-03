Пенсии в Украине вырастут — у кого выплата повысится более чем на 2 тыс. грн в 2026 году

Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинское правительство предлагает пересмотреть размер минимальной пенсии в 2026 году. В частности, минимальный показатель предлагают повысить на 203 грн, а максимальный — более чем на 2 тыс. грн.

Такие показатели прописаны в постановлении №774 Кабинета министров.

Реклама

Читайте также:

Изменение уровня пенсии по возрасту в 2026 году

Так, согласно проекту Бюджетной декларации на следующие три года, предусматривается изменение уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия по возрасту) с нынешних 2,36 тыс. грн до 2,56 тыс. грн в 2026 году.

Реклама

В следующем году на наибольшее повышение пенсионной выплаты смогут рассчитывать те граждане, которые сейчас получают максимальные размеры выплат. Законодательство ограничивает максимальную пенсию 10 прожиточными минимумами. Таким образом, самая большая пенсия вместе с возможными доплатами, которая сейчас равна 23,61 тыс. грн, с 2026 года может вырасти более чем на 2 тыс. грн.

Стоит заметить, что прогнозные размеры прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц предлагают установить в последующие годы на уровне:

Реклама

2027 год — 2,7 тыс. грн;

2028 год — 2,8 тыс. грн.

Также в Бюджетной декларации отмечается, что в стране должна быть обеспечена ежегодная индексация пенсий с 1 марта. Кроме того, речь идет о намерении принять меры для пенсионной реформы, предусматривающей появление предпосылок для введения второго уровня пенсионной системы.

Речь идет о рекомендации правительства повысить пенсии, тогда как предложение еще должна рассмотреть Верховная Рада в законопроекте о государственном бюджете на следующий год.

Фактический прожиточный минимум в Украине

Согласно фактическим расчетам, прожиточный минимум для пенсионера должен составлять не менее 7 тыс. грн, что превышает размер средней пенсии в Украине. Учитывая это, большинство украинских граждан на пенсии находятся за чертой бедности.

Сейчас украинцы на заслуженном отдыхе в среднем получают 6,1 тыс. грн пенсии по возрасту. Выплаты находятся на таком уровне:

до 3 тыс. грн получают 3,7% от общего количества пенсионеров;

от 3 тыс. до 4 тыс. грн — 32%;

до 5 тыс. грн — 20,5%;

от 5 тыс. до 10 тыс. грн — 29%;

свыше 10 тыс. грн — 14,8%.

Размеры пенсий. Источник: ПФУ

Больше всего в Украине получают судьи. В среднем пенсия судьи (пожизненное денежное обеспечение) составляет 109 тыс. грн.

Напомним, родственники, которые находились на содержании погибшего военного, могут претендовать на минимальные гарантии по пенсионному обеспечению. В частности, взрослые граждане имеют право на сумму в не менее 8 тыс. грн.

Также мы писали о максимальном размере пенсии в Украине в 2025 году. В частности, известно, почему по некоторым выплатам применяются ограничения и кому гарантируют наибольшие суммы.