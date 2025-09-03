Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцам повысят пенсии на 2 тыс. грн — кто получит больше

Украинцам повысят пенсии на 2 тыс. грн — кто получит больше

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 06:10
Пенсии в Украине вырастут — у кого выплата повысится более чем на 2 тыс. грн в 2026 году
Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинское правительство предлагает пересмотреть размер минимальной пенсии в 2026 году. В частности, минимальный показатель предлагают повысить на 203 грн, а максимальный — более чем на 2 тыс. грн.

Такие показатели прописаны в постановлении №774 Кабинета министров.

Реклама
Читайте также:

Изменение уровня пенсии по возрасту в 2026 году

Так, согласно проекту Бюджетной декларации на следующие три года, предусматривается изменение уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия по возрасту) с нынешних 2,36 тыс. грн до 2,56 тыс. грн в 2026 году.

Реклама

В следующем году на наибольшее повышение пенсионной выплаты смогут рассчитывать те граждане, которые сейчас получают максимальные размеры выплат. Законодательство ограничивает максимальную пенсию 10 прожиточными минимумами. Таким образом, самая большая пенсия вместе с возможными доплатами, которая сейчас равна 23,61 тыс. грн, с 2026 года может вырасти более чем на 2 тыс. грн.

Стоит заметить, что прогнозные размеры прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц предлагают установить в последующие годы на уровне:

Реклама
  • 2027 год — 2,7 тыс. грн;
  • 2028 год — 2,8 тыс. грн.

Также в Бюджетной декларации отмечается, что в стране должна быть обеспечена ежегодная индексация пенсий с 1 марта. Кроме того, речь идет о намерении принять меры для пенсионной реформы, предусматривающей появление предпосылок для введения второго уровня пенсионной системы.

Речь идет о рекомендации правительства повысить пенсии, тогда как предложение еще должна рассмотреть Верховная Рада в законопроекте о государственном бюджете на следующий год.

Фактический прожиточный минимум в Украине

Согласно фактическим расчетам, прожиточный минимум для пенсионера должен составлять не менее 7 тыс. грн, что превышает размер средней пенсии в Украине. Учитывая это, большинство украинских граждан на пенсии находятся за чертой бедности.

Сейчас украинцы на заслуженном отдыхе в среднем получают 6,1 тыс. грн пенсии по возрасту. Выплаты находятся на таком уровне:

  • до 3 тыс. грн получают 3,7% от общего количества пенсионеров;
  • от 3 тыс. до 4 тыс. грн — 32%;
  • до 5 тыс. грн — 20,5%;
  • от 5 тыс. до 10 тыс. грн — 29%;
  • свыше 10 тыс. грн — 14,8%.
пенсія 2025
Размеры пенсий. Источник: ПФУ

Больше всего в Украине получают судьи. В среднем пенсия судьи (пожизненное денежное обеспечение) составляет 109 тыс. грн.

Напомним, родственники, которые находились на содержании погибшего военного, могут претендовать на минимальные гарантии по пенсионному обеспечению. В частности, взрослые граждане имеют право на сумму в не менее 8 тыс. грн.

Также мы писали о максимальном размере пенсии в Украине в 2025 году. В частности, известно, почему по некоторым выплатам применяются ограничения и кому гарантируют наибольшие суммы.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации