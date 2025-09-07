Пенсии в Украине — размер будущей выплаты при зарплате в 35 тыс. грн

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине пенсии по возрасту определяются по специальной формуле, которая учитывает страховой стаж, размер официальной заработной платы и время выхода на заслуженный отдых. Его можно определить самостоятельно, и, как пример, можно узнать, на какой размер выплат можно рассчитывать с зарплатой 35 тыс. грн.

Об этом говорится на официальном портале Пенсионного фонда.

Правила определения размера пенсии по возрасту в Украине

В ПФУ напоминают, что формула для расчета пенсий для граждан предусмотрена законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Она остается неизменной на протяжении многих лет и имеет следующий вид:

П (размер пенсии) = Зп (заработная плата для расчета, что является показателем из средней по стране умноженного на индивидуальный коэффициент зарплаты) × Кс (коэффициент страхового стажа).

Пенсия при условии зарплаты в 35 тыс. грн

По данным ПФУ, для определения размера пенсии учитывают среднюю заработную плату за 2022-2024 годы на уровне 15 тыс. грн, а для месячного коэффициента сейчас используют показатель средней зарплаты в 20,45 тыс. грн.

В 2025 году для права на оформление пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа. Для примера взято 35 лет стажа. Коэффициент стажа (Кс) определяется следующим образом: 35 лет × 12 месяцев ÷ 1 200 = 0,35.

То есть, каждый год стажа прибавит около 1% к размеру пенсии от базовой расчетной зарплаты.

Для расчета пенсии сначала необходимо определить индивидуальный коэффициент заработной платы (Кз). То есть речь идет о вышеуказанном соотношении зарплаты отдельного гражданина к средней зарплате по стране. Соответствующее значение рассчитывают ежемесячно и сводят к среднему показателю за все годы.

Кз = 35 000 ÷ 20 455 ≈ 1,71.

После этого необходимо умножить среднюю заработную плату за последние три года на определенный индивидуальный коэффициент:

Зп = 15 057,09 × 1,71 = 25 697 грн.

Стоит заметить, что речь идет о зарплате, которая была больше как минимум в 1,7 раза среднего показателя в стране для расчета пенсии. А когда в какое-то время человек получал меньшую сумму, то, соответственно, за тот период коэффициент будет меньше 1,7 и результат вычисления будет другим.

Ориентировочный размер пенсионной выплаты при условии зарплаты в 35 тыс. грн будет следующим:

П = 25 697 × 0,35 = 8 994 грн.

В случае коэффициента на уровне 2 — пенсия с такой зарплатой составит:

П = 15 057 × 2 × 0,35 = 10 540 грн.

Ранее мы писали, что в стране некоторые категории граждан могут рассчитывать на минимальные гарантии от государства по пенсиям. В частности, известно, кому предоставляют выплату в не менее 8 тыс. грн в 2025 году.

Также мы рассказывали, что в 2028 году размер минимальной пенсии вырастет до 2,8 тыс. грн. Это пописано в проекте Бюджетной декларации на ближайшие три года.