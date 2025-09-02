Минимальная пенсия — кто не может получать выплату меньше 8 тыс. грн

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине законодательство предусматривает предоставление некоторым категориям граждан минимальных гарантий относительно пенсионного обеспечения. В частности, правом на назначение фиксированного государством размера выплат в почти 8 тыс. грн могут воспользоваться родственники, которые находились на содержании погибшего военного.

Об особенностях таких выплат рассказали специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто может оформить пенсию по потере кормильца

По информации фонда, вопрос предоставления пенсий украинцам в случае потери кормильца за погибших/умерших защитников Украины регулирует закон №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно ему, при условии гибели или пропажи без вести военных, членам его семьи предоставлено право на специальные соцвыплаты. Речь идет о пенсии по потере кормильца для родных таких бойцов, которые не могут работать и для которых доход военного был главным финансовым источником. По правилам, такую пенсию назначают, пока такие лица будут считаться нетрудоспособными, а для пенсионеров — пожизненно.

Нормы закона предусматривают, что матерям и женам военных, погибших/умерших во время несения службы, предоставляется право на досрочную пенсионную выплату по возрасту с 50 лет при наличии минимальных 20 лет страхового стажа.

При этом с 55 лет оформление такой пенсии возможно для родителей и жен (мужей) независимо от показателя стажа.

Претендовать на подобные выплаты могут родные при условии соблюдения определенных условий. Пенсию назначают:

Детям, братьям, сестрам, внукам, если им меньше 18 лет, или больше, однако получили инвалидность до достижения такого возраста, студентам дневной формы обучения до 23 лет, детям-сиротам до 23 лет. Родителям и женам/мужам в случае достижения пенсионного возраста или наличия группы инвалидности. Деду и бабушке, если отсутствуют другие люди, которые обязаны содержать их по закону. Членам семьи, если не работают и ухаживают за детьми, братьями или внуками до восьмилетнего возраста умершего кормильца.

Родные могут оформить пенсию в случае потери кормильца, если положено назначение пенсионных выплат независимо от возраста по ч. 3 ст. 114 закона №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", досрочных пенсий по возрасту, льготных пенсий по возрасту, выплат с сокращением пенсионного возраста по закону, или для лиц, имеющих инвалидность.

Минимальный размер пенсионного обеспечения за погибших военных

Размеры пенсий в случае потери кормильца за военнослужащих, погибших во время службы, предусмотрены следующие:

70% от зарплаты бойца — родителям (одному из родителей), женам или мужьям, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи. Таким лицам государство минимально гарантирует 7,8 тыс. грн;

70% на ребенка, по 50% — на двух и более детей. Минимальная сумма равна 6,1 тыс. грн на ребенка.

Независимо от причины смерти военного, минимальный (два прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц) и максимальный (в десять прожиточных минимумов) размеры пенсионной выплаты применяют к каждому нетрудоспособному члену домохозяйства отдельно.

Пенсионный фонд должен принять решение по назначению выплаты после получения заявления в течение 10 дней.

