Робота на пенсії в Україні — як зараховують страховий стаж

Робота на пенсії в Україні — як зараховують страховий стаж

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 06:10
Пенсії в Україні — що треба знати про надбавки та стаж працюючим пенсіонерам
Чоловік пенсійного віку на одній з вулиць Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні розрахунок пенсійних виплат працюючим пенсіонерам відрізняється від обчислення громадянам, які не працюють. Зокрема, йдеться про підхід в розрахунку надбавки, що передбачена для понаднормового стажу. 

Про це йдеться у статті 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Стаж для працюючих пенсіонерів 

За інформацією Пенсійного фонду, в Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів, з яких певна частина продовжує працювати для отримання більших виплат. Йдеться про близько 2,7 млн громадян. Така категорія осіб отримує у середньому пенсію в обсязі понад 6 тис. грн.

Працюючим пенсіонерам обчислення виплат відбувається по-особливому. Під час розрахунку пенсії використовується старий прожитковий мінімум. Тому, коли прожитковий мінімум зростає з роками, пенсію пенсіонерам, які продовжують працювати, не перераховують і доплати за перепрацьовані роки не змінюються.

Лише коли такий громадянин звільниться, ПФУ переглядає розмір доплат з урахуванням актуального прожиткового мінімуму. У зв'язку з цим після звільнення пенсія може збільшитися.

Надбавку за понаднормовий стаж враховують одразу, а після звільнення її рівень можуть переглянути. Також у разі звільнення пенсіонера з роботи можуть перерахувати пенсію за стажем.

Зарахування стажу українцям, які працювали за кордоном 

Згідно із законом 3674-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення", у 2025 році для визначення права на пенсію українців враховують стаж, отриманий в інших країнах, навіть якщо з нею не було укладено угоду про пенсійне забезпечення.

Так, людина після повернення з країни ЄС, зможе зарахувати період роботи за кордоном для визначення права на призначення пенсійних виплат в Україні в 60, 63 чи 65 років.

Для цього потрібно лише надати в ПФУ документ з підтвердженням роботи за межами України. Для визначення розміру пенсії будуть враховувати тільки внески/ЄСВ, сплачені в Україні (так званий "пропорційний" принцип нарахування пенсії).

Таким чином, розмір пенсії залежатиме від кількості сплачених в Україні внесків (чим більший розмір внесків — тим більшою буде пенсія) та стажу роботи, який громадянин напрацював до 1 січня 2024 року, а час виходу на заслужений відпочинок враховуватиме роботу також за кордоном.

Проте до страхового стажу в Україні не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових/правоохоронних органах на окупованих територіях.

Раніше ми писали, що українці можуть самостійно визначити розмір пенсії за віком. Зокрема, можна дізнатися, який буде розмір виплат із зарплатою 35 тис. грн.  

Також ми розповідали, що деяким категоріям громадян держава надає мінімальні гарантії щодо пенсій. Зокрема, дехто цьогоріч має право на щонайменше 8 тис. грн.  

Автор:
Ксенія Симонова
Автор:
Ксенія Симонова
