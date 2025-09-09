Пенсії в Україні — що треба знати про надбавки та стаж працюючим пенсіонерам

Чоловік пенсійного віку на одній з вулиць Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні розрахунок пенсійних виплат працюючим пенсіонерам відрізняється від обчислення громадянам, які не працюють. Зокрема, йдеться про підхід в розрахунку надбавки, що передбачена для понаднормового стажу.

Про це йдеться у статті 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Стаж для працюючих пенсіонерів

За інформацією Пенсійного фонду, в Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів, з яких певна частина продовжує працювати для отримання більших виплат. Йдеться про близько 2,7 млн громадян. Така категорія осіб отримує у середньому пенсію в обсязі понад 6 тис. грн.

Працюючим пенсіонерам обчислення виплат відбувається по-особливому. Під час розрахунку пенсії використовується старий прожитковий мінімум. Тому, коли прожитковий мінімум зростає з роками, пенсію пенсіонерам, які продовжують працювати, не перераховують і доплати за перепрацьовані роки не змінюються.

Лише коли такий громадянин звільниться, ПФУ переглядає розмір доплат з урахуванням актуального прожиткового мінімуму. У зв'язку з цим після звільнення пенсія може збільшитися.

Надбавку за понаднормовий стаж враховують одразу, а після звільнення її рівень можуть переглянути. Також у разі звільнення пенсіонера з роботи можуть перерахувати пенсію за стажем.

Зарахування стажу українцям, які працювали за кордоном

Згідно із законом 3674-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення", у 2025 році для визначення права на пенсію українців враховують стаж, отриманий в інших країнах, навіть якщо з нею не було укладено угоду про пенсійне забезпечення.

Так, людина після повернення з країни ЄС, зможе зарахувати період роботи за кордоном для визначення права на призначення пенсійних виплат в Україні в 60, 63 чи 65 років.

Для цього потрібно лише надати в ПФУ документ з підтвердженням роботи за межами України. Для визначення розміру пенсії будуть враховувати тільки внески/ЄСВ, сплачені в Україні (так званий "пропорційний" принцип нарахування пенсії).

Таким чином, розмір пенсії залежатиме від кількості сплачених в Україні внесків (чим більший розмір внесків — тим більшою буде пенсія) та стажу роботи, який громадянин напрацював до 1 січня 2024 року, а час виходу на заслужений відпочинок враховуватиме роботу також за кордоном.

Проте до страхового стажу в Україні не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових/правоохоронних органах на окупованих територіях.

