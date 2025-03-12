Работающие пенсионеры в Украине — юристы уточнили требования при увольнении

Пожилые люди за столом. Фото: Freepik

Юристы дали пояснения для украинских пенсионеров, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, какие действуют правила в случае увольнения. В частности, известно, необходимо ли отрабатывать две недели.

Об этом говорится на портале "Юристы.ua".

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На сайте в одном из сообщений гражданин обратился с вопросом, можно ли, согласно действующему украинскому законодательству, не отрабатывать две недели в случае выхода на пенсию (увольнения).

"Я пенсионер. При выходе на пенсию с работы не увольнялся до сих пор. Могу ли я не отрабатывать две недели при выходе на пенсию (увольнении) сейчас согласно статье 38 КЗоТ?", — отмечается в обращении.

Речь идет о статье 38 Кодекса законов о труде, уточняющей право работника в вопросе разрыва трудового договора, заключенного на неопределенный срок.

На портале юристы объяснили, что согласно статье 38 КЗоТ, работник может досрочно прекратить действие трудового договора, если он был заключен на неопределенный срок. Единственное, что требуется от таких граждан, так это предупредить работодателя о соответствующем решении письменно за две недели.

"Если работник желает уволиться из-за выхода на пенсию, работодатель должен прекратить трудовой договор в тот срок, который указан работником без отработки двух недель", — добавили специалисты.

Выплаты для работающих пенсионеров

По состоянию на начало 2025 года в Украине среди 10 млн пенсионеров насчитывалось 2,8 млн человек, которые продолжали работать.

Ожидается, что этой категории граждан Пенсионный фонд осуществит перерасчет пенсионных выплат с 1 апреля. Он коснется лиц, выплаты которых назначили или пересчитали два года назад, то есть в 2023 году. Перерасчет будет базироваться на страховом стаже, зачисленном до 1 марта этого года.

Размер повышения выплаты будет зависеть от того, сколько месяцев работал человек и какой размер взносов платил.

Перерасчет выплат коснется граждан в случае:

если в дальнейшем работали после назначения или предыдущего перерасчета пенсии при наличии 24 месяцев стажа после назначения/перерасчета;

если продолжали работать после назначения/прошлого перерасчета выплат, имеют менее 24 месяцев стажа, а после назначения/перерасчета выплат прошло не менее двух лет.

Соответствующий вопрос регулирует ст. 42 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 9 июля 2003 года.

Ранее мы писали, что украинцы могут проверить самостоятельно информацию о проиндексированной пенсии. Как известно, в марте 2025 года в стране правительство провело масштабную индексацию пенсионных выплат для почти 10 млн граждан.

Также мы рассказывали, какие суммы получили украинцы после мартовской индексации пенсий. В частности, средний размер повышения для пенсионеров силового сектора составил 1,18 тыс. гривен.