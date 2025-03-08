Пенсії в Україні — які суми нарахував ПФУ після індексації

Жінки похилого віку в столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у березні 2025 року відбулася четверта індексація пенсійних виплат, проведена під час повномасштабної війни, покликана покрити зростання цін за останній рік. Відомо, які особливості осучаснення пенсій цього року та як змінилися розміри виплат українців.

Про це розповіла очільниця політичної сили "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

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Осучаснення пенсій українцям під час війни

Нардеп зауважила, що українській владі за останні роки вдалося не просто стабільно та повноцінно виплачувати пенсії, а й суттєво збільшити розмір виплат. Так, порівняно з 2022 роком середній розмір пенсії підвищився до 6,3 тис. грн, на понад 2,5 тис. грн. У 2025 році осучаснення пенсій торкнулося майже 10 млн пенсіонерів (зокрема, 9,2 млн — тих, кому пенсію призначено на загальних підставах, 672 тис. — представників силового сектору).

У період воєнного стану українцям не затримували ані пенсії, ані інші соцвиплати. Також влада докладає максимум зусиль для того, щоб уникнути затримок надалі.

"Це стало справжнім стрес-тестом для української влади, який вона склала на відмінно", — повідомила нардеп.

Як змінився розмір виплат після індексації

За словами очільниці політсили "СН", точний розмір підвищення пенсій для громадян визначався для кожного індивідуально, проте у середньому становив 11,5%, тобто близько 550 грн. При цьому максимально можливу суму обмежили на рівні 1,5 тис. грн.

"Це зробили для того, щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс і підвищити також найнижчі пенсії, які до 2023 року майже не підпадали під індексацію", — пояснила Шуляк.

За даними Пенсійного фонду, цього року було затверджено не один коефіцієнт індексації, а п'ять: загальний та чотири показники для пенсій, що були призначені за зверненням у 2022-2024 роках. Завдяки цьому пенсії, призначені відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" в 2022-2024 роках, індексувалися на коефіцієнти 1,0575, 1,046, 1,0345, 1,023. Це дозволило зменшити диспропорції у розмірах пенсійних виплат, призначених у різні роки.

Щодо розмірів виплат, то ПФУ Вінницької області раніше за інших оприлюднив інформацію про осучаснені виплати. Зазначається, що підвищені виплати торкнулися, зокрема, 23,7 тис. пенсіонерів силового сектору. У такої категорії громадян середній розмір підвищення становив 1,18 тис. гривень. Вищі пенсії отримали 384 тис. цивільних осіб, у середньому на 425 гривень більше. Колишнім чиновникам та науковцям підвищили виплати на 987 грн.

Також ми писали, що у березні, окрім підвищення пенсій, відбудеться індексація щомісячних страхових внесків. Оновлені суми отримають 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві.

Раніше розповідали, що деяким пенсіонерам уріжуть виплати. Розмір відрахувань буде визначатися із суми, яку пенсіонер отримує, проте не більше 50%.