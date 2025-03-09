Перерахунок пенсій в Україні — хто отримає більше у квітні

Нові пенсії у квітні — кому з українців підвищать виплати
У квітні 2025 року очікується підвищення пенсійних виплат для однієї категорії громадян. Нові суми отримають кілька мільйонів пенсіонерів, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, в рамках планового перерахунку.
Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики.
Квітневий перерахунок сум для працюючих пенсіонерів
Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів здійснюється через особисту ініціативу громадян працювати та мати більший розмір виплати за рахунок набуття додаткових років страхового стажу.
В Україні з-поміж 10,3 млн пенсіонерів налічується 2,8 млн осіб, які продовжують працювати. Для цієї категорії громадян Пенсійний фонд автоматично здійснить перерахунок пенсій з 1 квітня. Питання перерахунку регулює стаття 42 закону № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 року.
Перерахують виплати для громадян, які:
- працювали після призначення чи минулого перерахунку пенсії і мають щонайменше 24 місяці страхового стажу після призначення або перерахунку;
- працювали після призначення/минулого перерахунку виплат, накопичили менше 24 місяців страхового стажу, після призначення чи перерахунку минуло не менш ніж два роки.
У 2025 році перерахунок виплат очікується для працюючих пенсіонерів, виплати яких призначили чи перерахували два роки тому — у 2023-му. Ґрунтуватиметься він на страховому стажі, який людині зарахувався до 1 березня поточного року.
Розмір підвищення пенсії залежатиме від того, скільки місяців громадянин працював і який розмір внесків сплачував.
"Якщо ви сплачуєте внески з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що зростання буде не дуже суттєвим, якщо це внески з великої заробітної плати — то тоді і зростання буде відповідно відчутним", — повідомили у відомстві.
Кого не торкнеться перерахунок пенсій
Не підпадуть під квітневе підвищення пенсій у 2025 році кілька категорій громадян. Йдеться про осіб:
- яким призначили пенсії за вислугу років згідно із законом 1788-ХІІ "Про пенсійне забезпечення" від 05.11.1991;
- які не досягнули шістдесятирічного віку, встановленого ст. 26 закону №1058.
Раніше ми розповідали, що громадяни під час своєї трудової діяльності можуть самостійно коригувати розмір пенсії у майбутньому. Для цього варто знати, як саме формується розмір виплати.
Також ми писали про розмір соціальної пенсії у 2025 році, яку призначають тим, хто не має права на пенсію. Вона становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом родини з розрахунку на одну людину за попередні шість місяців.
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