Перерахунок пенсій в Україні — хто отримає більше у квітні

Люди похилого віку з паперами. Фото: Freepik

У квітні 2025 року очікується підвищення пенсійних виплат для однієї категорії громадян. Нові суми отримають кілька мільйонів пенсіонерів, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, в рамках планового перерахунку.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики.

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Квітневий перерахунок сум для працюючих пенсіонерів

Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів здійснюється через особисту ініціативу громадян працювати та мати більший розмір виплати за рахунок набуття додаткових років страхового стажу.

В Україні з-поміж 10,3 млн пенсіонерів налічується 2,8 млн осіб, які продовжують працювати. Для цієї категорії громадян Пенсійний фонд автоматично здійснить перерахунок пенсій з 1 квітня. Питання перерахунку регулює стаття 42 закону № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 року.

Перерахують виплати для громадян, які:

працювали після призначення чи минулого перерахунку пенсії і мають щонайменше 24 місяці страхового стажу після призначення або перерахунку;

працювали після призначення/минулого перерахунку виплат, накопичили менше 24 місяців страхового стажу, після призначення чи перерахунку минуло не менш ніж два роки.

У 2025 році перерахунок виплат очікується для працюючих пенсіонерів, виплати яких призначили чи перерахували два роки тому — у 2023-му. Ґрунтуватиметься він на страховому стажі, який людині зарахувався до 1 березня поточного року.

Розмір підвищення пенсії залежатиме від того, скільки місяців громадянин працював і який розмір внесків сплачував.

"Якщо ви сплачуєте внески з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що зростання буде не дуже суттєвим, якщо це внески з великої заробітної плати — то тоді і зростання буде відповідно відчутним", — повідомили у відомстві.

Кого не торкнеться перерахунок пенсій

Не підпадуть під квітневе підвищення пенсій у 2025 році кілька категорій громадян. Йдеться про осіб:

яким призначили пенсії за вислугу років згідно із законом 1788-ХІІ "Про пенсійне забезпечення" від 05.11.1991;

які не досягнули шістдесятирічного віку, встановленого ст. 26 закону №1058.

Раніше ми розповідали, що громадяни під час своєї трудової діяльності можуть самостійно коригувати розмір пенсії у майбутньому. Для цього варто знати, як саме формується розмір виплати.

Також ми писали про розмір соціальної пенсії у 2025 році, яку призначають тим, хто не має права на пенсію. Вона становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом родини з розрахунку на одну людину за попередні шість місяців.