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Работа для пенсионеров — когда разрешено отказывать работникам

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 14:30
Работа в 2025 году — что нужно знать гражданам 45+ о своих правах
Пожилой человек на улице в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Государственной службе по вопросам труда рассказали об особенностях принятия на работу работников в возрасте. В частности, уточнили, когда гражданам пожилого возраста могут отказать в оформлении на ту или иную должность и напомнили об их правах в 2025 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

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Когда работнику могут отказать в приеме на работу по возрасту

Украинское законодательство не допускает дискриминации при приеме на работу по возрасту, однако существуют ограничения.

Согласно ст. 11 закона 3721-XII "Об основных принципах соцзащиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине", государство гарантирует ветеранам труда и гражданам пожилого возраста:

  • надлежащий уровень жизни;
  • удовлетворение разнообразных жизненных потребностей;
  • предоставление различных видов помощи;
  • обеспечение реализации права на труд в соответствии с профессиональной подготовкой, трудовыми навыками и учетом состояния здоровья.

Таким образом, законом запрещается отказывать в приеме на работу гражданам по мотивам достижения ими пенсионного возраста.

Специалисты Гоструда объясняют, что отказать работникам в приеме на работу можно исключительно в случае, если само законодательство предусматривает возрастные ограничения для тех или иных профессий. В частности, среди таких категорий работы:

  • должности на государственной службе;
  • работа в спасательной службе;
  • работа специалистом, умеющим выполнять работы под водой в водолазном снаряжении.

Какое предусмотрено наказание за отказ в работе

По данным ведомства, отказ в приеме на работу по признакам возраста расценивается как дискриминация лица в трудовой сфере. Ситуацию, когда человека не берут на работу, потому что ему 45+, называют в обществе эйджизмом и за это предусмотрено наказание.

Так, принятие на работу должно основываться исключительно на деловых качествах работников, а не на их возрасте, кроме вышеуказанных исключений. Если отказ не обоснован профессиональными качествами, его можно обжаловать в суде.

Такие граждане имеют право на возмещение материального и морального вреда, причиненного работодателем в результате дискриминации. Порядок его возмещения прописан в Гражданском кодексе Украины и других законах.

Лицам, виновным в нарушении норм закона о предотвращении и противодействии дискриминации, грозит гражданская, административная и уголовная ответственность.

Ранее мы писали об изменении расчета средней зарплаты для выплаты средств в связи с временной нетрудоспособностью. В частности, устранили некоторую дискриминацию в выплате больничных и декретных.

Также мы рассказывали, какие предусмотрены оклады, надбавки и премии для государственных служащих. По нормам законодательства, труд оплачивают на основе классификации должностей, проведенной за последние полтора года.

работа пенсионеры Гоструда рынок труда деньги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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