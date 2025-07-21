Работа в 2025 году — что нужно знать гражданам 45+ о своих правах

Работа для пенсионеров — когда разрешено отказывать работникам
В Государственной службе по вопросам труда рассказали об особенностях принятия на работу работников в возрасте. В частности, уточнили, когда гражданам пожилого возраста могут отказать в оформлении на ту или иную должность и напомнили об их правах в 2025 году.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.
Когда работнику могут отказать в приеме на работу по возрасту
Украинское законодательство не допускает дискриминации при приеме на работу по возрасту, однако существуют ограничения.
Согласно ст. 11 закона 3721-XII "Об основных принципах соцзащиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине", государство гарантирует ветеранам труда и гражданам пожилого возраста:
- надлежащий уровень жизни;
- удовлетворение разнообразных жизненных потребностей;
- предоставление различных видов помощи;
- обеспечение реализации права на труд в соответствии с профессиональной подготовкой, трудовыми навыками и учетом состояния здоровья.
Таким образом, законом запрещается отказывать в приеме на работу гражданам по мотивам достижения ими пенсионного возраста.
Специалисты Гоструда объясняют, что отказать работникам в приеме на работу можно исключительно в случае, если само законодательство предусматривает возрастные ограничения для тех или иных профессий. В частности, среди таких категорий работы:
- должности на государственной службе;
- работа в спасательной службе;
- работа специалистом, умеющим выполнять работы под водой в водолазном снаряжении.
Какое предусмотрено наказание за отказ в работе
По данным ведомства, отказ в приеме на работу по признакам возраста расценивается как дискриминация лица в трудовой сфере. Ситуацию, когда человека не берут на работу, потому что ему 45+, называют в обществе эйджизмом и за это предусмотрено наказание.
Так, принятие на работу должно основываться исключительно на деловых качествах работников, а не на их возрасте, кроме вышеуказанных исключений. Если отказ не обоснован профессиональными качествами, его можно обжаловать в суде.
Такие граждане имеют право на возмещение материального и морального вреда, причиненного работодателем в результате дискриминации. Порядок его возмещения прописан в Гражданском кодексе Украины и других законах.
Лицам, виновным в нарушении норм закона о предотвращении и противодействии дискриминации, грозит гражданская, административная и уголовная ответственность.
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