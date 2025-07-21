Робота у 2025 році — що потрібно знати громадянам 45+ про свої права

Людина похилого віку на вулиці в столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Державній службі з питань праці розповіли про особливості прийняття на роботу працівників у віці. Зокрема, уточнили, коли громадянам похилого віку можуть відмовити в оформленні на ту чи іншу посаду та нагадали про їхні права у 2025 році.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

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Коли працівнику можуть відмовити у прийнятті на роботу за віком

Українське законодавство не допускає дискримінації під час прийняття на роботу за віком, проте існують обмеження.

Згідно зі ст. 11 закону 3721-XII "Про основні засади соцзахисту ветеранів праці і інших громадян похилого віку в Україні", держава гарантує ветеранам праці та громадянам похилого віку:

належний рівень життя;

задоволення різноманітних життєвих потреб;

надання різних видів допомоги;

забезпечення реалізації права на працю згідно з професійною підготовкою, трудовими навичками та врахуванням стану здоров'я.

Таким чином, законом забороняється відмовляти в прийнятті на роботу громадянам з мотивів досягнення ними пенсійного віку.

Фахівці Держпраці пояснюють, що відмовити працівникам у прийнятті на роботу можна виключно у разі, якщо саме законодавство передбачає вікові обмеження для тих чи інших професій. Зокрема, серед таких категорій роботи:

посади на державній службі;

робота у рятувальній службі;

робота фахівцем, що вміє виконувати роботи під водою у водолазному спорядженні.

Яке передбачене покарання за відмову у роботі

За даними відомства, відмова у прийнятті на роботу за ознаками віку розцінюється як дискримінація особи в трудовій сфері. Ситуацію, коли людину не беруть на роботу, тому що їй 45+, називають у суспільстві ейджизмом і за це передбачене покарання.

Так, прийняття на роботу має ґрунтуватися виключно на ділових якостях працівників, а не на їхньому віці, крім вищевказаних винятків. Якщо відмова не обґрунтована професійними якостями, її можна оскаржити в суді.

Такі громадяни мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої роботодавцем у результаті дискримінації. Порядок її відшкодування прописаний у Цивільному кодексі України та інших законах.

Особам, винним у порушенні норм закону про запобігання та протидію дискримінації, загрожує цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

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