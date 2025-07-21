Робота у 2025 році — що потрібно знати громадянам 45+ про свої права

Робота для пенсіонерів — коли дозволено відмовляти працівникам
У Державній службі з питань праці розповіли про особливості прийняття на роботу працівників у віці. Зокрема, уточнили, коли громадянам похилого віку можуть відмовити в оформленні на ту чи іншу посаду та нагадали про їхні права у 2025 році.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.
Коли працівнику можуть відмовити у прийнятті на роботу за віком
Українське законодавство не допускає дискримінації під час прийняття на роботу за віком, проте існують обмеження.
Згідно зі ст. 11 закону 3721-XII "Про основні засади соцзахисту ветеранів праці і інших громадян похилого віку в Україні", держава гарантує ветеранам праці та громадянам похилого віку:
- належний рівень життя;
- задоволення різноманітних життєвих потреб;
- надання різних видів допомоги;
- забезпечення реалізації права на працю згідно з професійною підготовкою, трудовими навичками та врахуванням стану здоров'я.
Таким чином, законом забороняється відмовляти в прийнятті на роботу громадянам з мотивів досягнення ними пенсійного віку.
Фахівці Держпраці пояснюють, що відмовити працівникам у прийнятті на роботу можна виключно у разі, якщо саме законодавство передбачає вікові обмеження для тих чи інших професій. Зокрема, серед таких категорій роботи:
- посади на державній службі;
- робота у рятувальній службі;
- робота фахівцем, що вміє виконувати роботи під водою у водолазному спорядженні.
Яке передбачене покарання за відмову у роботі
За даними відомства, відмова у прийнятті на роботу за ознаками віку розцінюється як дискримінація особи в трудовій сфері. Ситуацію, коли людину не беруть на роботу, тому що їй 45+, називають у суспільстві ейджизмом і за це передбачене покарання.
Так, прийняття на роботу має ґрунтуватися виключно на ділових якостях працівників, а не на їхньому віці, крім вищевказаних винятків. Якщо відмова не обґрунтована професійними якостями, її можна оскаржити в суді.
Такі громадяни мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої роботодавцем у результаті дискримінації. Порядок її відшкодування прописаний у Цивільному кодексі України та інших законах.
Особам, винним у порушенні норм закону про запобігання та протидію дискримінації, загрожує цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність.
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