Сколько стоит жизнь в городах Украины и ЕС — цены на еду, аренду, коммуналку и жилье

На сколько отличается стоимость жизни в Украине и странах ЕС. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Существует небезосновательное мнение, что в странах ЕС цены на продукты, аренду и коммунальные услуги выше, чем в Украине. В целом, это так и есть: в европейских городах эти вещи действительно стоят дороже, чем у нас, если считать только абсолютные показатели в отрыве от уровня заработной платы. Если же учитывать этот показатель, то ситуация резко изменится. Более того, с учетом уровня заработной платы даже Киев не является самым дорогим городом в Украине.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит жизнь в Украине и ЕС, а также как соотносятся цены и средние зарплаты в европейских столицах и Киеве.

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Сравнение стоимости жизни в Украине

Стоимость жизни в самых больших городах Украины. Инфографика: Новини.LIVE

Для сравнения стоимости жизни в крупнейших украинских городах мы использовали статистические данные крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни Numbeo. В составе базовой продуктовой корзины мы учли: 4 л молока, 3 кг хлеба, по 2 кг куриного филе, говядины и картофеля, по 1 кг риса, сыра, яблок, бананов, помидоров и лука, а также 24 штуки яиц. Данные о средней стоимости 1-комнатных квартир мы взяли на популярном украинском онлайн-портале по продаже, покупке и аренде недвижимости DIM.RIA.

Для сравнения мы выбрали цены в крупнейших украинских городах: Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Одессе.

Самая высокая стоимость базовой продуктовой корзины оказалась в Киеве — 2 349,25 грн. Здесь без сюрпризов. Продукты в столице всегда стоили несколько дороже, чем в других городах страны.

В целом же, все города, кроме Киева, имеют стоимость корзины в пределах 1 900-2 100 грн, что указывает на относительно одинаковый уровень цен на продукты. Самая низкая стоимость продуктов питания оказалась в Харькове — 1 907,63 грн.

На коммунальные услуги и интернет больше всего тратят также киевляне — 4 711,89 грн. Не намного меньше за коммуналку отдают жители Днепра (4 605,16 грн) и Харькова (4 627,74). Самые низкие цены во Львове (3 674,57 грн) и Одессе (3 674,57 грн).

Самая высокая стоимость аренды также в столице — 15 024,30 в месяц. Львов и Днепр занимают промежуточное положение со стоимостью аренды 13 694,01 грн и 12 187,50 грн соответственно. А вот в Одессе и Харькове цены на аренду значительно ниже — около 6 тысяч грн в месяц. Это не в последнюю очередь связано с постоянными обстрелами и общим высоким уровнем опасности в этих городах.

Киев также лидирует по уровню средних зарплат — 24 198,57 грн в месяц. Что существенно выше, чем во Львове (21 042,11 грн). Одесса и Днепр имеют средние зарплаты в пределах 17 000 грн. Самая низкая средняя зарплата в Харькове — 16 342,45 грн.

Самое интересное в том, что по соотношению цен и средних зарплат Киев оказался относительно недорогим городом — коммуналка, аренда на продукты занимают здесь 91,2% от средней зарплаты. Это ниже чем во Львове (92,3) и Днепре. С Днепром ситуация самая интересная, ведь расходы на жизнь здесь превышают средние доходы более чем на 6%.

Самые низкие показатели в Одессе (70,5%) и Харькове (79,3). Но надо учитывать низкую арендную плату в этих городах. Что во многом и делает разницу.

Самая высокая средняя стоимость 1-комнатной квартиры в Киеве — 5 661 520 грн, что подчеркивает статус столицы как самого дорогого города для приобретения жилья. Львов, Одесса и Днепр имеют стоимость квартир в пределах 2-3,5 млн грн. Самая низкая стоимость в Харькове — 1 420 221 грн.

При этом, чтобы накопить на квартиру в Киеве вам придется в течение 19,5 лет откладывать всю среднюю зарплату. Самый короткий срок в Харькове — 7,2 года.

Сравнение стоимости жизни в Киеве и ЕС

Цена жизни в Киеве и европейских столицах. Инфографика: Новини.LIVE

Если же сравнивать столицу Украины с европейскими, то относительно низкие цены на продукты, аренду, коммунальные услуги и недвижимость в Киеве нивелируются значительно более низкими зарплатами, которые не идут ни в какое сравнение с европейскими.

И хотя по абсолютным ценам по всем показателям лидирует столица Германии, соотношение цен к зарплатам (47,3%), делает Берлин наиболее выгодным городом для проживания.

Впрочем, следует отметить, что на собственное жилье во всех европейских странах надо копить довольно долго. Даже в Берлине для этого понадобится более 9 лет. Примерно, как в Одессе.

Варшава и Прага занимают промежуточное положение по большинству показателей, но Прага выделяется более высокой стоимостью жилья и более долгим сроком для его приобретения по сравнению с Варшавой. А вот соотношение цен и средних зарплат лучше в столице Чехии — 65,9% против 69,5%.

Что касается Киева, то по соотношению стоимости жизни и зарплат столица Украины начисто проигрывает европейским городам. Показатель в 91,2% свидетельствует о значительной нагрузке на бюджет жителей из-за относительно низких доходов.

Цены в Украине

При этом, следует отметить, что цены в Украине неуклонно растут. В феврале 2025 года уровень инфляции в Украине ускорился до 13,4% в годовом выражении. За месяц цены выросли на 0,8%.

В Национальном банке Украины сообщили, что продукты питания подорожали на 13%. Наиболее заметный рост наблюдался среди цен фрукты, муку, крупы и отдельные продукты животноводства. Основной причиной стало влияние последствий низких урожаев прошлого года.

Цены на свинину, курятину и сахар приближались к уровням стран-торговых партнеров, что связано с устойчивыми объемами экспорта. В то же время рост цен на овощи замедлился благодаря увеличению импорта, поступлению свежего тепличного урожая и снижению спроса на некоторые категории.

Стоимость обработанных пищевых продуктов в феврале увеличилась на 16,7%, что объясняется подорожанием продовольственного сырья, ростом расходов на электроэнергию, логистику и оплату труда. В результате значительно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия, масло, мясную и молочную продукцию. Также на фоне повышения цен на мировых рынках подорожали некоторые импортные товары, включая сыры, чай, кофе и шоколад.

Рост стоимости услуг также ускорился, достигнув 14,3%. В НБУ прогнозируют дальнейший рост инфляции в ближайшие месяцы, что обусловлено последствиями слабых урожаев прошлого года, а также увеличением расходов предприятий на энергоресурсы и оплату труда.

Цены на аренду квартир в Украине в ближайшее время также могут вырасти. По словам экспертов весной снять квартиру станет на 10-15% дороже.

"Я думаю, что весна может показать 10-15 процентов по сравнению с осенью. Это может быть не только в Киеве, но и в крупных городах, таких как Львов, если запад Украины брать. Из крупных городов в Виннице также цены будут расти, потому что аренда достаточно быстро сдается", — сказал он.

По его словам, за последний год аренда жилья в самом популярном ценовом сегменте — до 20 тысяч гривен — подорожала на 30-40%. Наибольший спрос сохраняется на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, особенно в Киеве, Львове, Виннице, а также в центральных и западных регионах страны.

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