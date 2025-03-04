Порівняння вартості водопостачання, електрики та опалення в Україні та ЄС у 2025 році — де дешевше

Вартість комунальних послуг в Україні та ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вартість комунальних послуг для населення завжди залишалася гострим питанням в Україні. Попри те, що ціни на комуналку в нашій країні є одними з найнижчих серед країн Євросоюзу, борги населення сягають мільярдів гривень, і наразі немає жодних передумов для їх зменшення. У країнах ЄС до боржників ставляться жорсткіше: поширеною практикою є фінансові санкції та відключення від комунальних послуг.

Новини.LIVE розповідають, як платять за комунальні послуги в Україні та країнах ЄС, а також порівнюють вартість комуналки у нас та в Європі.

Читайте також:

Вартість комунальних послуг в Україні

В Україні запроваджено мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Він діятиме в період воєнного стану і ще через шість місяців після його завершення. Однак мораторій не поширюється на електроенергію, холодну воду, вивіз сміття та прибирання прибудинкової території.

За даними Держстату, у січні 2025 року сукупна вартість комунальних послуг збільшилася на 19,1% порівняно з тим самим періодом 2024 року. Найбільше зростання показали тарифи на електроенергію — 63%.

Станом на липень 2024 року в Єдиному реєстрі боржників налічувалося 701 тис. виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Це на 6,3% більше у порівнянні з кінцем 2023 року.

Найбільше боржників зареєстровано у Дніпропетровській області — понад 100 тис. виробництв, що становить 14,3% від загальної кількості. На другому місці Харківська область (94,8 тис.), а замикає трійку Донецька область (79,7 тис.).

Основну частину боргів — 36,9% (258,8 тис. проваджень) — становить заборгованість за опалення. Далі йдуть борги за водопостачання (18,6% чи 130,2 тис.), а на третьому місці — неоплачена електроенергія (9,7% чи 67,9 тис.).

За даними Держстату, до кінця 2021 року заборгованість населення за комунальні послуги досягла 82,4 млрд грн, збільшившись за рік на 7 млрд грн. Середня вартість комунальних послуг в Україні станом на лютий 2025 року становить 3 703 грн.

Вартість комунальних послуг в Європі

Тарифи на електроенергію та газ для житлових споживачів значно різняться у європейських столицях. Витрати на електроенергію складають важливу частину бюджету домогосподарств: у 2023 році на оплату електроенергії, газу та інших видів палива припадало 5,5% від загального обсягу видатків домогосподарств у ЄС.

Станом на 3 січня 2025 року вартість електроенергії для кінцевих споживачів у житлових будинках варіювалася по Європі від 9,1 євроцента за кВт-год у Будапешті до 40,4 євроцента за кВт-год у Берліні, тоді як середній показник по ЄС становив 25,5 євроцента.

Крім Берліна, до міст з найвищими тарифами на електроенергію відносяться Брюссель (38,5 євроцента/кВт-год), Копенгаген (37,5 євроцента/кВт-год), Лондон (36,8 євроцента/кВт-год) та Берн (36,4 євроцента/кВт-год).

Найнижчий тариф зафіксований у Будапешті (Угорщина), за ним ідуть Київ (9,8 євроцента/кВт-ч), Белград (Сербія) — 10,5 євроцента/кВт-ч, та Подгориця (Чорногорія) — 11,1 євроцента/кВт-ч.

У країнах ЄС ціни на газ для кінцевих споживачів коливалися від 2,5 євроцента за кВт-год у Будапешті до 33,3 євроцента за кВт-год у Стокгольмі (Швеція), що більш ніж у 13 разів вище, ніж у столиці Угорщини.

Крім Стокгольма, високі тарифи на газ були зафіксовані в Амстердамі (Нідерланди) — 18,3 євроцента/кВт-ч, Берні (Швейцарія) — 17,4 євроцента/кВт-ч та Римі (Італія) — 15 євроцентів/кВт-ч.

Серед п'яти найбільших економік Європи найнижчий тариф на газ відзначено у Лондоні (Велика Британія) — 8,8 євроцента за кВт-год.

При цьому у Європі заборгованість за комунальні послуги карається суворо, а система стягнення працює набагато жорсткіше, ніж ми. У Великій Британії, Німеччині та Франції застосовуються відключення води та електрики за несплату, а штрафні санкції сягають значних розмірів.

Порівняння вартості комунальних послуг в Україні та ЄС

Для порівняння цін на комунальні послуги в Україні та Європі ми використали інформацію найбільшої у світі бази даних про вартість життя Numbeo. Для розрахунків ми використовували ціни на водопостачання, електроенергію, опалення та вивезення сміття, а також середні зарплати в Україні та країнах ЄС.

В Україні середня ціна комунальних послуг становить 85,14 євро (приблизно 3 703 гривні). Це найнижчий показник серед країн ЄС. Менше за всіх в Євросоюзі платять на Мальті. Там комуналка лише трохи вища, ніж в Україні — 87,98 євро. На другому місті йде Болгарія, де комуналка коштує 106,46 євро.

Замикає трійку з найдешевших комунальних послуг Швеція. Вони тут в середньому коштують 107,05 євро.

У трійці країн Європи з найдорожчими тарифами на комуналку: Велика Британія, Німеччина та Австрія. За комунальні послуги у Великій Британії в середньому платять 291,16 євро, у Німеччині — 302,26 євро, а австрійцям доводиться викладати 334,94 євро щомісяця.

Скільки витрачають на комуналку в ЄС та Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

Якщо ж брати частину яку вартість комуналки займає в доходах громадян, то виявиться, що в Україні майже найдорожча ціна на ці послуги. Висока ціна комуналки в країнах Європи компенсується такими ж високими зарплатами.

В Україні, хоч і відносно не дорогі комунальні послуги, але рівень заробітної плати не йде у жодне порівняння з європейським. Саме тому вартість комуналки в нашій країні становить 19,4% від середньої зарплати. Більше платять тільки в Латвії — 23,1%. Не третьому місці опинилась Греція — 18,9%.

Найдешевша комуналка, як не дивно, у Швейцарії. Вартість комунальних послуг в цій країні становить всього 3,5% тамтешньої середньої зарплати. На другому місці йде Швеція — 3,8%, а трійку лідерів з найнижчою комуналкою займає Люксембург — 4,2%.

Нагадаємо, у 2025 році кияни почали платити більше за одну з комунальних послуг. Зміна тарифу набуде чинності вже з 1 березня.

Втім, для українців залишається незмінною ціна на газ. Це пов’язано з тим, що чинне законодавство не передбачає перегляду тарифу до кінця війни.