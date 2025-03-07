Які тарифи пропонують мобільні оператори в Україні та ЄС — вартість у 2025

Порівняння тарифів мобільних операторів в Україні та ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З кінця 2024 року вартість мобільного зв'язку для українців почала несподівано зростати. Першими про підвищення цін повідомили у "Київстарі", а незабаром до нього приєдналися Vodafone та lifecell. Проте навіть після здорожчання ціни на зв'язок в Україні залишаються найнижчими серед країн Євросоюзу.

Новини.LIVE порівняли тарифи мобільних операторів України та ЄС та розповідають де в Європі найдешевший зв'язок.

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Тарифи на мобільний зв'язок в Україні

У грудні 2024 року оператор "Київстар" збільшив вартість низки тарифних пакетів. У середньому вони зросли на 25%. Разом з подорожчанням розширилося їх наповнення — абоненти отримали більший об'єм інтернет-трафіку, додаткові хвилини для дзвінків та можливість підключення безлімітних сервісів.

Тариф LOVE UA Світло Контракт 2023 коштує 225 грн на місяць (+50 грн), а пакети "ВАШ Регіон", "ВАШ Оптимум" та Smart Max подорожчали на 75 грн і коштують 275, 375 і 450 грн відповідно.

Для окремих категорій клієнтів, таких як люди похилого віку та абоненти, що перейшли в мережу "Київстар" зі збереженням номера, передбачені спеціальні умови:

LOVE UA Магніт — 100 грн на 12 місяців (стандартна ціна — 175 грн);

LOVE UA Комфорт — 140 грн;

LOVE UA Світло — 250 грн.

З 30 січня 2025 року подорожчали тарифні плани мобільного оператора Vodafone. Вартість збільшилася в межах 40–70 грн. При цьому в деяких пакетах збільшилися ліміти на інтернет. Тепер абоненти платять:

Vodafone SuperNet Turbo — 250 грн (було 190 грн);

Vodafone SuperNet Turbo 2019 — 250 грн (було 200 грн);

Vodafone SuperNet Start — 260 грн (було 200 грн);

Vodafone SuperNet Start 2019 — 260 грн (було 195 грн);

Vodafone SuperNet Pro — 340 грн (було 280 грн);

Vodafone SuperNet Unlim — 470 грн (було 410 грн);

Joice — 260 грн (було 200 грн);

Joice Start 2023 — 260 грн (було 200 грн);

Joice Pro 2023 — 320 грн (було 260 грн);

Joice Max 2023 — 390 грн (було 330 грн);

Vodafone Light+ — 185 грн (було 145 грн);

Turbo 2023 — 250 грн (було 180 грн).

Також Vodafone представив нову лінійку GigaCombo із комплексними послугами, включаючи зв'язок, інтернет та ТБ. Акційні ціни:

GigaCombo — 350 грн;

GigaCombo+ — 400 грн;

GigaCombo Pro — 425 грн;

GigaCombo Pro+ — 475 грн.

З 5 лютого 2025 року lifecell також переглянув тарифи. В компанії пояснили це зростанням витрат на утримання мережі. Там наголосили, що підвищення податків, а також цін на електроенергію, паливо та оренду призвело до збільшення собівартості послуг. Нові тарифи lifecell:

"Просто Лайф" — 210 грн (+50 грн);

"Смарт Лайф" — 300 грн (+75 грн);

"Вільний Лайф" — 425 грн (+100 грн);

"Platinum Лайф" — 600 грн (+150 грн);

"Дзвінкий Безмеж" — 175 грн (+45 грн) + 20 ГБ;

"Можливий" — 220 грн (+55 грн) + 20 ГБ;

"Жара Лайт 2022" — 195 грн (+65 грн).

Експерт із комунікацій Олександр Глущенко зазначив, що за минулий рік вартість деяких тарифних планів збільшилася у два, а іноді й утричі. Однак, на його думку, надалі мобільні оператори навряд чи значно підвищуватимуть ціни.

"Є очікування, що мобільні оператори суттєво більше не будуть піднімати вартість тарифів. Якщо брати до уваги співвідношення вартості послуг відносно доходів населення, то всі наступні збільшення будуть призводити до зменшення попиту на послуги операторів, відмов від другої сім-картки, вимог перевести на дешевший тарифний план або зміну постачальника послуг через сервіс MNP", — додав експерт.

Порівняння тарифів на мобільний зв'язок в Україні та Європі

Мобільний зв'язок у Європі відрізняється високим рівнем розвитку, а в низці країн і досить високими тарифами. У більшості куточків регіону поширені мережі 4G, а інфраструктура 5G активно розвивається. Європейський ринок мобільного зв'язку представлений багатьма великими операторами, які працюють у різних країнах. Найбільші з них:

Vodafone — один із найбільших операторів мобільного зв'язку в Євросоюзі, представлений більш ніж у 20 країнах.

Orange — провідний оператор зв'язку у Франції, Іспанії, Польщі та інших країнах.

Deutsche Telekom — великий гравець на європейському ринку, що працює під брендом T-Mobile у Німеччині та інших країнах.

Telefónica — провідна телекомунікаційна компанія, що надає послуги під брендом Movistar в Іспанії та під іншими брендами в різних країнах ЄС.

Ціни на мобільний зв'язок в Україні та Європі. Інфографіка: Новини.LIVE

За даними найбільшої у світі бази даних про вартість життя Numbeo, середня ціна місячного плану мобільного оператора з понад 10 ГБ ліміту на інтернет у країнах Євросоюзу складає 20,61 євро. Це дорівнює більше ніж 900 грн. Українці за такий мобільний план в середньому платять менш ніж 220 гривень (4,97 євро). Це у чотири рази менше, ніж в країнах ЄС.

Найбільшу вартість мобільного зв'язку зафіксовано у Швейцарії — 46,04 євро на місяць. На другому місці опинилась Норвегія, де середні тарифи дорівнюють 33,55 євро. Трійку найдорожчих європейських країн за мобільним зв'язком замикає Фінляндія — 26,24 євро.

Крім України найдешевші тарифи пропонують у Румунії. Там за зв'язок в середньому платять 7,30 євро на місяць. У Польщі також відносно низькі ціни — 8,65 євро.

Після значного підвищення цін у грудні-лютому українцям доводиться платити більше за тарифні плани від мобільних операторів. Стало відом про найдоступніші тарифи в Україні у березні 2025 року.

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