Порівняння пенсій в Україні та ЄС у 2025 році — які виплати отримують пенсіонери в Європі

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Більшість українських пенсіонерів не мають можливості розраховувати на великі державні виплати. Середній розмір пенсії в Україні значно поступається показникам країн Європейського Союзу. Однак навіть у європейських державах існують проблеми, пов’язані з пенсійним забезпеченням. Насамперед вони пов'язані з так званим старінням націй, що призводить до дисбалансу пенсійної системи.

Новини.LIVE порівняли розмір середньої пенсії в Україні та країнах Європейського Союзу.

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Які пенсійні виплати в Україні та Європі. Інфографіка: Новини.LIVE

Згідно зі статистикою, опублікованою британською компанією Almond Financial (спеціалізується на фінансових консультаціях та управлінні активами), середній розмір пенсії в Європі становить близько 1 370 євро на місяць. Водночас в Україні пенсіонери в середньому отримують лише 143,67 євро. Таким чином, пенсійні виплати в Україні у 10 разів нижчі, ніж у Європі.

За даними з відкритих джерел, найвищі пенсії серед країн ЄС виплачуються у Люксембурзі — 2 575 євро на місяць. На другому місці перебуває Іспанія із середньою пенсією в 1 481,35 євро, а на третьому — Франція, де пенсіонери отримують близько 1 300 євро.

Найменші пенсії серед країн ЄС виплачуються у Хорватії, Болгарії та Румунії. Найнижчі показники зафіксовані в Румунії — 422 євро на місяць. Проте навіть ця сума у три рази перевищує середню пенсію в Україні.

У Болгарії пенсіонери отримують трохи більше — 427,53 євро, а у Хорватії середня пенсія становить 500 євро, що також значно вище, ніж в Україні.

Нагадаємо, що українцям, які досягли певного віку та відповідають встановленим критеріям, буде нараховано додаткову виплату до пенсії у розмірі майже 600 гривень. Це вікові надбавки, які призначаються після досягнення певних вікових рубежів.

Втім, у деяких випадках розмір пенсій в Україні значно перевищує середній показник. Наприклад, колишня суддя Дніпровського апеляційного суду домоглася підвищення свого довічного грошового утримання до 209 200 гривень, а також перерахунку пенсії за останні три роки.