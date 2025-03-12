Скільки коштує життя у містах України та ЄС — ціни на їжу, оренду, комуналку та житло

На скільки відрізняється вартість життя в Україні та країнах ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Існує небезпідставна думка, що в країнах ЄС ціни на продукти, оренду та комунальні послуги вищі, ніж в Україні. Загалом, це так і є: в європейських містах ці речі дійсно дорожчі, ніж у нас, якщо рахувати тільки абсолютні показники у відриві від рівня заробітної плати. Якщо ж враховувати цей показник, то ситуація різко зміниться. Ба більше, з урахуванням рівня заробітної плати навіть Київ не є найдорожчим містом в Україні.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує життя в Україні та ЄС, а також як співвідносяться ціни та середні зарплати в європейських столицях та Києві.

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Порівняння вартості життя в Україні

Вартість життя в найбільших містах України. Інфографіка: Новини.LIVE

Для порівняння вартості життя в найбільших українських містах ми використовували статистичні дані найбільшої у світі бази даних про вартість життя Numbeo. У складі базового продуктового кошика ми врахували: 4 л молока, 3 кг хліба, по 2 кг курячого філе, яловичина та картоплі, по 1 кг рису, сиру, яблук, бананів, помідорів та цибулі, а також 24 штуки яєць. Дані про середню вартість 1-кімнатних квартир ми взяли на популярному українському онлайн-порталі з продажу, купівлі та оренди нерухомості DIM.RIA.

Для порівняння ми обрали ціни в найбільших українських містах: Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Найвища вартість базового продуктового кошика виявилась у Києві — 2 349,25 грн. Тут без сюрпризів. Продукти в столиці завжди коштували дещо дорожче, ніж в інших містах країни.

В цілому ж, усі міста, крім Києва, мають вартість кошика в межах 1 900–2 100 грн, що вказує на відносно однаковий рівень цін на продукти. Найнижча вартість харчових продуктів виявилася у Харкові — 1 907,63 грн.

На комунальні послуги та інтернет найбільше витрачають також кияни — 4 711,89 грн. Не набагато менше за комуналку віддають мешканці Дніпра (4 605,16 грн) та Харкова (4 627,74). Найнижчі ціни у Львові (3 674,57 грн) та Одесі (3 674,57 грн).

Найвища вартість оренди також у столиці — 15 024,30 на місяць. Львів та Дніпро займають проміжне положення з вартістю оренди 13 694,01 грн та 12 187,50 грн відповідно. А ось в Одесі та Харкові ціни на оренду значно нижчі — близько 6 тисяч грн на місяць. Це не в останню чергу пов'язано з постійними обстрілами й загальним високим рівнем небезпеки в цих містах.

Київ також лідирує за рівнем середніх зарплат — 24 198,57 грн на місяць. Що суттєво вище, ніж у Львові (21 042,11 грн). Одеса та Дніпро мають середні зарплати в межах 17 000 грн. Найнижча середня зарплата у Харкові — 16 342,45 грн.

Найцікавіше в тому, що за співвідношенням цін та середніх зарплат Київ виявився відносно недорогим містом — комуналка, оренда на продукти займають тут 91,2% від середньої зарплати. Це нижче ніж у Львові (92,3) та Дніпрі. З Дніпром ситуація найцікавіша, адже витрати на життя тут перевищують середні доходи більш ніж на 6%.

Найнижчі показники в Одесі (70,5%) та Харкові (79,3). Але треба враховувати низьку орендну плату в цих містах. Що великою мірою і робить різницю.

Найвища середня вартість 1-кімнатної квартири у Києві — 5 661 520 грн, що підкреслює статус столиці як найдорожчого міста для придбання житла. Львів, Одеса та Дніпро мають вартість квартир в межах 2–3,5 млн грн. Найнижча вартість у Харкові — 1 420 221 грн.

При цьому, щоб назбирати на квартиру у Києві вам доведеться протягом 19,5 років відкладати усю середню зарплатню. Найкоротший термін у Харкові — 7,2 року.

Порівняння вартості життя в Києві та ЄС

Вартість життя в Києві та європейських столицях. Інфографіка: Новини.LIVE

Якщо ж порівнювати столицю України з європейськими, то відносно низькі ціни на продукти, оренду, комунальні послуги та нерухомості у Києві нівелюються значно нижчими зарплатами, які не йдуть у жодне порівняння з європейськими.

І хоч за абсолютними цінами за всіма показниками лідирує столиця Німеччини, співвідношення цін до зарплат (47,3%), робить Берлін найбільш найвигіднішим містом для проживання.

Втім, слід зазначити, що на власне житло у всіх європейських країнах треба збирати досить довго. Навіть в Берліні для цього знадобиться понад 9 років. Приблизно, як в Одесі.

Варшава та Прага займають проміжне положення за більшістю показників, але Прага виділяється вищою вартістю житла та довшим терміном для його придбання порівняно з Варшавою. А от співвідношення цін та середніх зарплат краще у столиці Чехії — 65,9% проти 69,5%.

Щодо Києва, то за співвідношенням вартості життя та зарплат столиця України начисто програє європейським містам. Показник у 91,2% свідчить про значне навантаження на бюджет мешканців через відносно низькі доходи.

Ціни в Україні

При цьому, слід зазначити, що ціни в Україні неухильно зростають. У лютому 2025 року рівень інфляції в Україні прискорився до 13,4% у річному вираженні. За місяць ціни зросли на 0,8%.

У Національному банку України повідомили, що харчові продукти подорожчали на 13%. Найбільш помітне зростання спостерігалося серед цін фрукти, борошно, крупи та окремі продукти тваринництва. Основною причиною став вплив наслідків низьких урожаїв минулого року.

Ціни на свинину, курятину та цукор наближалися до рівнів країн-торгівельних партнерів, що пов'язано зі стійкими обсягами експорту. Водночас зростання цін на овочі сповільнилося завдяки збільшенню імпорту, надходженню свіжого тепличного врожаю та зниженню попиту на деякі категорії.

Вартість оброблених харчових продуктів у лютому збільшилася на 16,7%, що пояснюється подорожчанням продовольчої сировини, зростанням витрат на електроенергію, логістику та оплату праці. В результаті значно зросли ціни на хліб та хлібобулочні вироби, олію, м'ясну та молочну продукцію. Також на тлі підвищення цін на світових ринках подорожчали деякі імпортні товари, включаючи сири, чай, каву та шоколад.

Зростання вартості послуг також прискорилося, досягнувши 14,3%. У НБУ прогнозують подальше зростання інфляції у найближчі місяці, що зумовлене наслідками слабких урожаїв минулого року, а також збільшенням витрат підприємств на енергоресурси та оплату праці.

Ціни на оренду квартир в Україні найближчим часом також можуть зрости. За словами експертів навесні винайняти квартиру стане 10-15% дорожче.

"Я думаю, що весна може показати 10-15 відсотків в порівнянні з осінню. Це може бути не тільки в Києві, а й у великих містах, таких як Львів, якщо захід України брати. З великих міст у Вінниці також ціни будуть зростати, тому що оренда достатньо швидко здається", – сказав він.

За його словами, за останній рік оренда житла у найпопулярнішому ціновому сегменті — до 20 тисяч гривень — подорожчала на 30–40%. Найбільший попит зберігається на однокімнатні та двокімнатні квартири, особливо у Києві, Львові, Вінниці, а також у центральних та західних регіонах країни.

Раніше ми порівнювали вартість мобільного зв'язку в Україні та ЄС. Навіть після суттєвого здорожчання ціни на цю послугу в Україні залишаються найнижчими серед країн Євросоюзу.

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