Пенсии станут больше — украинцам раскрыли малоизвестные нюансы

Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

Украинские пенсионеры могут существенно повысить размер выплат, зная определенные нормы законодательства. По правилам, гражданам разрешено переходить с одного вида пенсии на другой, выбирая тот, где предусмотрены более высокие суммы.

Об этом рассказал эксперт по пенсионному делу Сергей Коробкин.

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Право пенсионеров на переход на другой вид выплат

По словам эксперта, благодаря возможности изменения вида пенсий граждане могут самостоятельно выбирать более удачный вариант, однако следует учитывать некоторые нюансы и индивидуальные обстоятельства пенсионера.

Он объяснил на конкретном примере: человек решил перейти с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности второй группы, что может быть, на первый взгляд, выгодно. Однако стоит обратить внимание на определенные детали, ведь пенсия по инвалидности такой группы составляет 90% от размера пенсии по возрасту. То есть вместо 100% пенсионер получит лишь 90%. Однако ведущую роль здесь будет играть дополнительный страховой стаж (время с момента предоставления статуса инвалидности до достижения пенсионного возраста).

"Чем раньше наступает инвалидность, тем больше есть дополнительного стажа. Он засчитывается только при назначении пенсии по инвалидности, а также в связи с потерей кормильца. Если человек переходит на пенсию по возрасту, дополнительный стаж убирается", — пояснил специалист.

На Пенсионный фонд возлагается обеспечение условий, при которых гражданин, ознакомленный с правилами назначения различных пенсий, сможет сделать осознанный выбор. Надлежащее исполнение соответствующей обязанности предусматривает предоставление сведений об условиях назначения всех видов пенсий, на которые человек имеет право.

Как осуществить переход на другой вид пенсии

Перевод с одного вида пенсии на другой происходит по документам, содержащимся в пенсионном деле и соответствующим нормам законодательства, действовавшего на момент назначения пенсии гражданину.

В случае перевода с одного вида пенсии на другой к имеющимся документам необходимо добавить некоторые документы:

справку о стаже за время работы до 1 января 2004 года, который не входит в пенсионное дело, в частности после назначения пенсии. За время работы после введения персонифицированного учета;

справку о зарплате;

документы об обстоятельствах, влияющих на размер пенсии (это может быть изменение количества членов семьи, находившихся на содержании пенсионера или умершего кормильца, признание лицом с инвалидностью, ветераном).

При переводе на пенсию по инвалидности с другого вида пенсии ПФУ должен приложить к пенсионному делу выписку из акта осмотра Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении или изменении группы инвалидности.

Напомним, пенсионеры должны информировать о трудоустройстве в течение 10 дней. Если проигнорировать это требование, придется вернуть излишне начисленные выплаты.

Также мы писали, что некоторым украинцам назначат досрочные пенсии по возрасту в 2025 году. В частности, право на льготные выплаты имеют военные многодетные женщины, уволенные работники.