Пенсії стануть більші — українцям розкрили маловідомі нюанси

Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Українські пенсіонери можуть суттєво підвищити розмір виплат, знаючи певні норми законодавства. За правилами, громадянам дозволено переходити з одного виду пенсії на інший, обираючи той, де передбачені вищі суми.

Про це розповів експерт із пенсійної справи Сергій Коробкін.

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Право пенсіонерів на перехід на інший вид виплат

За словами експерта, завдяки можливості зміни виду пенсій громадяни можуть самостійно обирати більш вдалий варіант, однак варто враховувати деякі нюанси та індивідуальні обставини пенсіонера.

Він пояснив на конкретному прикладі: людина вирішила перейти з пенсії за віком на пенсію за інвалідністю другої групи, що може бути, на перший погляд, вигідно. Однак варто звернути на певні деталі, адже пенсія з інвалідності такої групи становить 90% від розміру пенсії за віком. Тобто замість 100% пенсіонер отримає лише 90%. Проте провідну роль тут гратиме додатковий страховий стаж (час від моменту надання статусу інвалідності до досягнення пенсійного віку).

"Чим раніше настає інвалідність, тим більше є додаткового стажу. Він зараховується тільки під час призначення пенсії по інвалідності, а також у зв'язку з втратою годувальника. Якщо людина переходить на пенсію за віком, додатковий стаж прибирається", — пояснив фахівець.

На Пенсійний фонд покладається забезпечення умов, за яких громадянин, обізнаний з правилами призначення різних пенсій, зможе зробити усвідомлений вибір. Належне виконання відповідного обов`язку передбачає надання відомостей про умови призначення усіх видів пенсій, на які людина має право.

Як здійснити перехід на інший вид пенсії

Переведення з одного виду пенсії на інший відбувається за документами, що містяться у пенсійній справі та відповідають нормам законодавства, що діяло на момент призначення пенсії громадянину.

У разі переведення з одного виду пенсії на інший до наявних документів необхідно додати деякі документи:

довідку про стаж за час роботи до 1 січня 2004 року, що не входить у пенсійну справу, зокрема після призначення пенсії. За час роботи після запровадження персоніфікованого обліку;

довідку про зарплату;

документи про обставини, що впливають на розмір пенсії (це може бути зміна кількості членів родини, які перебували на утриманні пенсіонера чи померлого годувальника, визнання особою з інвалідністю, ветераном).

Під час переведення на пенсію з інвалідності з іншого виду пенсії ПФУ має додати до пенсійної справи виписку з акту огляду Медико-соціальна експертної комісії (МСЕК) про встановлення або зміну групи інвалідності.

Нагадаємо, пенсіонери мусять інформувати про працевлаштування протягом 10 днів. Якщо проігнорувати цю вимогу, доведеться повернути надміру нараховані виплати.

Також ми писали, що деяким українцям призначать дострокові пенсії за віком у 2025 році. Зокрема, право на пільгові виплати мають військові багатодітні жінки, звільнені працівники.