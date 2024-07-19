Курс доллара в Украине — в Нацбанке объяснили резкую девальвацию гривны

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на украинском валютном рынке в начале лета резко начал расти, перейдя отметку в 41 грн/долл., и держится на рекордных показателях. В Национальном банке Украины (НБУ) озвучили, как оценивают ситуацию и какие шаги готовы предпринять.

Об этом заявили в пресс-службе НБУ на запрос СМИ.

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Как отмечается, Национальный банк рассматривает возможность принятия надлежащих мер по обеспечению устойчивости на рынке.

Специалисты объясняют рекордное ослабление курса гривны на валютном рынке:

расширением роста чистого спроса в течение двух месяцев под давлением увеличения бюджетных расходов, львиная доля которых выливается в спрос на валюту;

майской валютной либерализацией;

временным уменьшением предложения валюты аграрным сектором.

В Нацбанке считают, что сейчас есть все предпосылки для устойчивости валютного рынка. В частности, НБУ рассчитывает на поступление валюты от продаж нового урожая.

"В скором времени начнет поступать валюта от продажи нового урожая, а функционирование морского коридора создает возможности для активного экспорта и других товарных групп. составляет $24 млрд", — заявили там.

Также регулятор ожидает поступления 3,9 млрд долларов от США.

"Соответственно, международные резервы снова превысят уровень $40 млрд", — добавили в Центробанке.

Как изменился курс доллара

В начале 2024 года курс доллара составлял 38 грн/долл. С тех пор подорожал на несколько гривен. 19 июля 2024 года, по решению Национального банка, установлен официальный курс на таком уровне — 41,42 грн/долл. (-0,04).

Динамика изменения курса. Источник: НБУ

В банках и обменниках курс продолжает двигаться вверх. ПриватБанк доллар покупает за 41,05 грн (+0,10), продает — 41,65 грн (+0,10). В Райффайзен Банке покупают за 41,30 грн (+0,10), продают — за 41,62 грн (+0,03). В Ощадбанке стоит при покупке 41,30 грн (+0,10), при продаже — 41,85 грн (+0,15).

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты утверждают, что поскольку украинцы начинали год в районе 37 грн, а средний по прогнозу МВФ — 41 грн, то на конец года — это 41 плюс 3-4 грн. Другими словами, к концу года страна выйдет на отметку 44-45 грн за доллар.

Мы также сообщали, что в июне 2024 года средний курс продажи наличного доллара в Украине вырос на 1,7% или около 60 копеек. В прошлом месяце курс доллара составил в среднем 40,85 гривны.