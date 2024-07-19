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Різке зростання курсу долара в Україні — як оцінюють ситуацію у Нацбанку

19 липня 2024 10:58
Ксенія Симонова - Редактор
Курс долара в Україні — у Нацбанку пояснили різку девальвацію гривні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Курс долара на українському валютному ринку на початку літа різко почав зростати, перетнувши позначку у 41 грн/дол., і тримається на рекордних показниках. У Національному банку України (НБУ) озвучили, як оцінюють ситуацію та які кроки готові вжити.

Про це заявили у пресслужбі НБУ на запит ЗМІ.

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Як зазначається, Національний банк розглядає можливість вживання належних заходів для забезпечення стійкості на ринку.

Фахівці пояснюють рекордне послаблення курсу гривні на валютному ринку:

  • розширенням зростання чистого попиту упродовж двох місяців під тиском збільшення бюджетних видатків, левова частка яких виливається в попит на валюту;
  • травневою валютною лібералізацією;
  • тимчасовим зменшенням пропозиції валюти аграрним сектором.

У Нацбанку вважають, що нині є всі передумови для стійкості валютного ринку. Зокрема, НБУ розраховує на надходження валюти від продажів нового врожаю.

"Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю, а функціонування морського коридору створює можливості для активного експорту та інших товарних груп. становить $24 млрд", — заявили там.

Також регулятор очікує на надходження 3,9 млрд доларів від США.

"Відповідно, міжнародні резерви знову перевищать рівень $40 млрд", — додали в Центробанку.

Як змінився курс долара

На початку 2024 року курс долара становив 38 грн/дол. Відтоді  подорожчав на кілька гривень. 19 липня 2024 року за рішенням Національного банку, встановлено офіційний курс на такому рівні — 41,42 грн/дол. (-0,04).

 

курс валют
Динаміка зміни курсу. Джерело: НБУ

У банках та обмінниках курс продовжує рухатись вгору. ПриватБанк долар купує за 41,05 грн (+0,10), продає — 41,65 грн (+0,10). У Райффайзен Банку купують за 41,30 грн (+0,10), продають — за 41,62 грн (+0,03). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,30 грн (+0,10), під час продажу — 41,85 грн (+0,15).

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти стверджують, що оскільки українці починали рік в районі 37 грн, а середній за прогнозом МВФ — 41 грн, то на кінець року — це 41 плюс 3-4 грн. Іншими словами, на кінець року країна вийде на позначку 44-45 грн за долар.

Ми також повідомляли, що у червні 2024 року середній курс продажу готівкового долара в Україні зріс на 1,7% або на близько 60 копійок. Минулого місяця курс долара становив в середньому 40,85 гривні.

НБУ курс валют курс гривні курс долара долар

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