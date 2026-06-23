В ПриватБанке рассказали о рисках, связанных с банковскими картами детей: что нужно знать

Риски для детских карт: в ПриватБанке назвали угрозы
В государственном "ПриватБанке" дали гражданам рекомендации по защите детских банковских карт. Знание определенных правил позволит безопасно осуществлять расчеты, не подвергаясь угрозам со стороны мошенников.
Об этом сообщает пресс-центр банка, передают Новини.LIVE.
Как избежать угроз для детских карт ПриватБанка
Как отметили в государственном финансовом учреждении, для обеспечения безопасности средств на счетах "ПриватБанка" необходимо соблюдать ряд правил.
Речь идет о базовых правилах финансовой безопасности для детей, являющихся владельцами карт ПриватБанка. А именно:
- Необходимость включения 2FA — речь идет об обязательной двухфакторной аутентификации в почте и в банке;
- Засекречивание данных банковской карты — необходимо хранить в тайне: CVV, срок действия карты, пароль и SMS-коды;
- Наличие надежных паролей — маленькие клиенты должны использовать уникальные пароли для каждого сервиса;
- Неразглашение PIN-кода карты — нельзя хранить и записывать коды прямо на карте или в телефоне;
- Избегание перехода по опасным ссылкам — следует избегать перехода по подозрительным ссылкам и не открывать сомнительные вложения;
- Не доверять незнакомцам — нельзя переводить средства и делиться данными с теми, кого ребенок не знает лично;
- Контроль активности — необходимо регулярно проверять историю операций и подключенные устройства в приложении финансового учреждения.
- Не сдавать карту в "аренду" и не пользоваться чужими счетами.
Также в банке отметили, что дети не должны верить предложениям получить крупную денежную помощь или заработок.
"Помните! Легких денег не бывает. Большие деньги в несколько кликов — это, скорее всего, мошенничество", — отмечается в сообщении.
Как сообщить ПриватБанку о мошенничестве
По данным банка, у клиентов есть несколько способов сообщить о фактах или попытках мошенничества. В частности, обращение можно подать:
- по номеру телефона 3700;
- через чат "Помощь онлайн";
- в банковском отделении.
Также подать обращение можно в "Приват24". Для этого необходимо:
- в меню нажать на "Коммуникации";
- выбрать "Сообщить о мошенничестве";
- описать ситуацию, выбрав из предложенного списка;
- указать номер телефона, с которого звонили мошенники;
- нажать "Продолжить";
- указать информацию и выбрать карту, данные которой были разглашены;
- можно добавить подробности и нажать "Продолжить".
Ранее Новини.LIVE сообщали о проблемах с подтверждением законности средств, с которыми сталкиваются клиенты ПриватБанка. О соответствующих трудностях с процедурой подтверждения источников доходов рассказала одна из граждан. Банк имеет право блокировать счета в связи с необходимостью проведения проверок в случае появления подозрений относительно законности операций.
Еще Новини.LIVE рассказывали, кто должен предоставить информацию ПриватБанку в течение 30 дней. Требование об обновлении данных предусмотрено на законодательном уровне. В рамках закона о предотвращении и противодействии отмыванию доходов граждане должны регулярно обновлять данные, иначе потеряют доступ к счетам.