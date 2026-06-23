У ПриватБанку назвали ризики для банківських карт дітей: що варто знати

Ризики для дитячих карт: у ПриватБанку назвали загрози
У державному "ПриватБанку" надали рекомендації для громадян щодо захисту дитячих банківських карток. Знаючи певні правила, це дасть змогу безпечно здійснювати розрахунки без загроз з боку шахраїв.
Про це повідомляє пресцентр банку, передають Новини.LIVE.
Як уникнути загроз для дитячих карт ПриватБанку
Як зазначили у держфінустанові, для убезпечення коштів на рахунках ПриватБанку потрібно дотримуватися низки правил.
Йдеться про базові правила фінансової безпеки для дітей, які є власниками карт ПриватБанку. А саме:
- Необхідність увімкнення 2FA — йдеться про обов’язкову двофакторну автентифікацію на пошті та в банку;
- Засекречення даних банківської картки — тримати в таємниці необхідно: CVV, термін дії карти, пароль та SMS-коди;
- Наявність сильних паролів — маленькі клієнти повинні використовувати унікальні паролі для кожної послуги;
- Неоприлюднення PIN-коду картки — не можна зберігати та писати коди прямо на картці/в телефоні;
- Уникнення переходу за небезпечними посиланнями — варто уникати переходу за підозрілими посиланнями та не відкривати неоднозначні вкладення;
- Не довіряти незнайомцям — не можна переказувати кошти та ділитися даними з тими, кого дитина не знає особисто;
- Контролювання активності — необхідно регулярно перевіряти історію операцій та під'єдані пристрої в застосунку фінустанови;
- Відсутність здачі картки в "оренду" та користування чужими рахунками.
Також у банку зауважили, щоб діти не вірили пропозиції отримати велику грошову допомогу чи заробіток.
"Пам'ятайте! Легких грошей не буває. Великі гроші за кілька кліків — це найімовірніше шахрайство", — наголошується у повідомленні.
Як повідомити ПриватБанк про шахрайство
За даними банку, клієнти мають кілька способів повідомити про факти чи спроби шахрайства. Зокрема, звернення можна подати:
- за номером телефону 3700;
- через чат "Допомога Онлайн";
- у банківському відділенні.
Також подати звернення можна у "Приват24". Для цього потрібно:
- у меню натиснути на "Комунікації";
- обрати "Повідомити про шахрайство";
- зазначити ситуацію, вибравши із запропонованого списку;
- повідомити номер телефона, з якого дзвонили шахраї;
- натиснути "Продовжити";
- вказати інформацію та обрати картку, з якої були розголошені дані;
- можна додати деталі та клікнути "Продовжити".
Раніше Новини.LIVE повідомляли, які проблеми із доведенням законності коштів мають клієнти ПриватБанку. Про відповідні труднощі із процедурою підтвердження джерел доходів розповіла одна з громадянок. Банк має право блокувати рахунки через необхідність здійснення перевірок у разі появи підозр щодо законності операцій.
Ще Новини.LIVE розповідали, хто має подати інформацію ПриватБанку протягом 30 днів. Вимога актуалізації даних передбачена на законодавчому рівні. У рамках закону щодо запобігання та протидії відмиванню доходів громадяни мають регулярно оновлювати дані, інакше втратять доступ до рахунків.