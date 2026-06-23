У ПриватБанку назвали ризики для банківських карт дітей: що варто знати

Банківська картка, банк у Києві. Фото: ПриватБанк, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" надали рекомендації для громадян щодо захисту дитячих банківських карток. Знаючи певні правила, це дасть змогу безпечно здійснювати розрахунки без загроз з боку шахраїв.

Про це повідомляє пресцентр банку, передають Новини.LIVE.

Як уникнути загроз для дитячих карт ПриватБанку

Як зазначили у держфінустанові, для убезпечення коштів на рахунках ПриватБанку потрібно дотримуватися низки правил.

Йдеться про базові правила фінансової безпеки для дітей, які є власниками карт ПриватБанку. А саме:

Необхідність увімкнення 2FA — йдеться про обов’язкову двофакторну автентифікацію на пошті та в банку; Засекречення даних банківської картки — тримати в таємниці необхідно: CVV, термін дії карти, пароль та SMS-коди; Наявність сильних паролів — маленькі клієнти повинні використовувати унікальні паролі для кожної послуги; Неоприлюднення PIN-коду картки — не можна зберігати та писати коди прямо на картці/в телефоні; Уникнення переходу за небезпечними посиланнями — варто уникати переходу за підозрілими посиланнями та не відкривати неоднозначні вкладення; Не довіряти незнайомцям — не можна переказувати кошти та ділитися даними з тими, кого дитина не знає особисто; Контролювання активності — необхідно регулярно перевіряти історію операцій та під'єдані пристрої в застосунку фінустанови; Відсутність здачі картки в "оренду" та користування чужими рахунками.

Також у банку зауважили, щоб діти не вірили пропозиції отримати велику грошову допомогу чи заробіток.

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"Пам'ятайте! Легких грошей не буває. Великі гроші за кілька кліків — це найімовірніше шахрайство", — наголошується у повідомленні.

Як повідомити ПриватБанк про шахрайство

За даними банку, клієнти мають кілька способів повідомити про факти чи спроби шахрайства. Зокрема, звернення можна подати:

за номером телефону 3700;

через чат "Допомога Онлайн";

у банківському відділенні.

Також подати звернення можна у "Приват24". Для цього потрібно:

у меню натиснути на "Комунікації";

обрати "Повідомити про шахрайство";

зазначити ситуацію, вибравши із запропонованого списку;

повідомити номер телефона, з якого дзвонили шахраї;

натиснути "Продовжити";

вказати інформацію та обрати картку, з якої були розголошені дані;

можна додати деталі та клікнути "Продовжити".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, які проблеми із доведенням законності коштів мають клієнти ПриватБанку. Про відповідні труднощі із процедурою підтвердження джерел доходів розповіла одна з громадянок. Банк має право блокувати рахунки через необхідність здійснення перевірок у разі появи підозр щодо законності операцій.

Ще Новини.LIVE розповідали, хто має подати інформацію ПриватБанку протягом 30 днів. Вимога актуалізації даних передбачена на законодавчому рівні. У рамках закону щодо запобігання та протидії відмиванню доходів громадяни мають регулярно оновлювати дані, інакше втратять доступ до рахунків.