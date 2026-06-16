В ПриватБанке просят клиентов изменить финансовый номер телефона: какие причины

Банковское отделение, телефон. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" некоторым клиентам рекомендуют изменить текущий финансовый номер телефона, к которому привязан счет. Такое требование касается только отдельных случаев, когда восстановить доступ к мобильному приложению и веб-банкингу невозможно.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию портала Минфин.

Когда необходимо изменить номер телефона в ПриватБанке

Как следует из сообщения, гражданка лишилась возможности войти в приложение "Приват24". Причиной блокировки система назвала наличие "критической ошибки". При вводе действующего номера запрос отклонялся, а клиентке в целях безопасности финансовых операций рекомендовали подтвердить номер телефона в банкомате, терминале самообслуживания или в отделении. Однако даже после выполнения соответствующей просьбы система не сняла запрет на доступ.

Женщина отметила, что банк на обращение по поводу устранения системной ошибки до сих пор не восстановил доступ, несмотря на выполнение всех условий.

"Все условия банка я полностью выполнила: лично обращалась в отделение, предпринимала попытки авторизации через банкоматы и терминалы самообслуживания. Однако сотрудники на местах помочь не могут и лишь зафиксировали технический запрос в Главный офис под номером №16028774. В настоящее время этот запрос просто игнорируется", — говорится в обращении.

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Клиентка отметила, что из-за сложившейся ситуации полностью лишилась доступа к собственным счетам, не имеет возможности просматривать баланс, оплачивать коммунальные услуги и вносить обязательные платежи по кредитам.

В случае невозможности устранения технического сбоя в программном обеспечении менеджеры рекомендуют только единственный выход — изменить действующий финансовый номер телефона.

Как правильно изменить номер для доступа в "Приват24"

По данным банка, клиентам как в Украине, так и за рубежом предоставляется право перехода на новый номер финансового телефона. Чтобы обновить номер, необходимо позвонить оператору:

3700 — для звонков в Украине;

+38-073-716-11-31 — для звонков из-за рубежа.

Во время разговора представитель банка поможет изменить номер телефона на актуальный. Кроме того, обновить данные можно в банковском чате.

Клиенты должны подготовить паспорт гражданина для идентификации личности и предъявить его во время общения с оператором.

Также это можно сделать самостоятельно в приложении "Приват24". Для этого необходимо указать PIN-код от карты и выполнить следующие действия:

в приложении в меню перейти в раздел "Безопасность";

нажать на пункт "Изменение логина";

перейти "Далее";

ввести PIN-код от карты;

указать новый номер телефона;

указать код из SMS-сообщения.

Новый номер обновится сразу при следующем входе в "Приват24".

Еще Новини.LIVE сообщали, что в июне клиенты ПриватБанка платят больше за некоторые услуги. Речь идет о сервисе снятия наличных в банкоматах других банков. Ранее за эту услугу взимали 1% от суммы операции, а сейчас стоимость выросла до 1,5%. Изменения не коснулись пенсионных карт.

Ранее Новини.LIVE писали, что ПриватБанк взимает комиссию за переводы по услуге "Конверт". Сервис, позволяющий накапливать средства, оказался частично платным. Его, как указано на портале ПриватБанка, предоставляют на стандартных условиях.