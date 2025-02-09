ВВП Украины до 2035 года — почему показатель нужно удвоить

Рынок труда до 2035 года —украинцам описали плохую ситуацию
Для будущего послевоенного восстановления Украина должна удвоить ВВП в ближайшее десятилетие. Этого не произойдет, если страна не привлечет на рынок труда почти 4,5 млн работников.
Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Украины Алексей Чернышов.
Что будет происходить на рынке труда в следующие 10 лет
В своей публикации чиновник отметил, что к 2035 году рынок труда недосчитается еще 2 млн работников. Причины:
- старение населения;
- нехватка молодежи;
- часть украинцев останется за границей и не вернется в Украину.
"Если не привлекать дополнительно людей на рынок труда и не повышать производительность, восстановление растянется на долгие десятилетия",— написал он.
По мнению министра, государство сможет избавиться от дефицита кадров, если будет действовать в двух направлениях: повышать производительность труда и увеличит количество людей, которые будут привлечены к экономической активности. Для этого нужно:
- развивать внутренний человеческий капитал — реформа образования, переобучение, экономическая инклюзия, интеграция ветеранов и людей с инвалидностью в рынок труда;
- работать над возвращением украинцев, которые из-за войны уехали за границу — более 6 млн украинцев находятся за пределами страны, а в целом вместе с диаспорой и трудовыми мигрантами это более 20 млн человек;
- привлекать высококвалифицированных иностранных работников.
"Для повышения производительности нужны инвестиции и развитие инноваций. Хорошим знаком является утверждение Стратегии цифрового развития инноваций Украины до 2030 года, а также последние программы поддержки развития индустриальных парков и программы поддержки украинского бизнеса", — отметил Алексей Чернышов.
Отметим, что в прошлом году в Украине была тенденция к значительному увеличению средних зарплат в различных отраслях. Больше всего — в сферах, где остро не хватает квалифицированных работников.
В то же время в комитете Верховной рады по вопросам финансов сообщили, что хоть зарплаты выросли во время войны, однако в долларах показатель выплат существенно снизился. Все из-за девальвации гривни.
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