ВВП Украины до 2035 года — почему показатель нужно удвоить

Строители на ремонтных работах. Фото: УНИАН

Для будущего послевоенного восстановления Украина должна удвоить ВВП в ближайшее десятилетие. Этого не произойдет, если страна не привлечет на рынок труда почти 4,5 млн работников.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Украины Алексей Чернышов.

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В своей публикации чиновник отметил, что к 2035 году рынок труда недосчитается еще 2 млн работников. Причины:

старение населения;

нехватка молодежи;

часть украинцев останется за границей и не вернется в Украину.

"Если не привлекать дополнительно людей на рынок труда и не повышать производительность, восстановление растянется на долгие десятилетия",— написал он.

По мнению министра, государство сможет избавиться от дефицита кадров, если будет действовать в двух направлениях: повышать производительность труда и увеличит количество людей, которые будут привлечены к экономической активности. Для этого нужно:

развивать внутренний человеческий капитал — реформа образования, переобучение, экономическая инклюзия, интеграция ветеранов и людей с инвалидностью в рынок труда;

работать над возвращением украинцев, которые из-за войны уехали за границу — более 6 млн украинцев находятся за пределами страны, а в целом вместе с диаспорой и трудовыми мигрантами это более 20 млн человек;

привлекать высококвалифицированных иностранных работников.

"Для повышения производительности нужны инвестиции и развитие инноваций. Хорошим знаком является утверждение Стратегии цифрового развития инноваций Украины до 2030 года, а также последние программы поддержки развития индустриальных парков и программы поддержки украинского бизнеса", — отметил Алексей Чернышов.

Отметим, что в прошлом году в Украине была тенденция к значительному увеличению средних зарплат в различных отраслях. Больше всего — в сферах, где остро не хватает квалифицированных работников.

В то же время в комитете Верховной рады по вопросам финансов сообщили, что хоть зарплаты выросли во время войны, однако в долларах показатель выплат существенно снизился. Все из-за девальвации гривни.