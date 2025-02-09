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Ринок праці до 2035 року —українцям описали невтішну ситуацію

9 лютого 2025 15:40
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
ВВП України до 2035 року — чому показник потрібно подвоїти
Будівельники на ремонтних роботах. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Для майбутньої післявоєнної відбудови Україна повинна подвоїти ВВП у найближче десятиліття. Цього не станеться, якщо країна не залучить на ринок праці майже 4,5 млн працівників.

Про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook віцепрем'єр-міністр України — міністр національної єдності України Олексій Чернишов

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У своєму дописі чиновник зазначив, що до 2035 року ринок праці недорахується ще 2 млн працівників. Причини:

  • старіння населення;
  • брак молоді;
  • частина українців залишиться за кордоном і не повернеться до України.

"Якщо не залучати додатково людей на ринок праці та не підвищувати продуктивність, відбудова розтягнеться на довгі десятиліття", — написав він. 

На думку міністра, держава зможе позбутися дефіциту кадрів, якщо діятиме у двох напрямах: підвищуватиме продуктивність праці та збільшить кількість людей, які будуть залучені до економічної активності. Для цього потрібно:

  • розвивати внутрішній людський капітал — реформа освіти, перенавчання, економічна інклюзія, інтеграція ветеранів та людей з інвалідністю в ринок праці;
  • працювати над поверненням українців, які через війну поїхали за кордон — понад 6 млн українців перебувають за межами країни, а загалом разом із діаспорою та трудовими мігрантами це більш як 20 млн людей;
  • залучати висококваліфікованих іноземних працівників.

"Для підвищення продуктивності потрібні інвестиції та розвиток інновацій. Гарним знаком є затвердження Стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року, а також останні програми підтримки розвитку індустріальних парків та програми підтримки українського бізнесу", — зазначив Олексій Чернишов. 

Зауважимо, що торік в Україні була тенденція до значного збільшення середніх зарплат у різних галузях. Найбільше — у сферах, де гостро бракує кваліфікованих працівників.

Водночас у комітеті Верховної ради з питань фінансів повідомили, що хоч зарплати зросли під час війни, однак в доларах показник виплат суттєво знизився. Усе через девальвацію гривні.

Олексій Чернишов економічне зростання ВВП економіка ринок праці війна в Україні
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