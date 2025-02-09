ВВП України до 2035 року — чому показник потрібно подвоїти

Ринок праці до 2035 року —українцям описали невтішну ситуацію
Для майбутньої післявоєнної відбудови Україна повинна подвоїти ВВП у найближче десятиліття. Цього не станеться, якщо країна не залучить на ринок праці майже 4,5 млн працівників.
Про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook віцепрем'єр-міністр України — міністр національної єдності України Олексій Чернишов.
Що відбуватиметьмя на ринку праці у наступні 10 років
У своєму дописі чиновник зазначив, що до 2035 року ринок праці недорахується ще 2 млн працівників. Причини:
- старіння населення;
- брак молоді;
- частина українців залишиться за кордоном і не повернеться до України.
"Якщо не залучати додатково людей на ринок праці та не підвищувати продуктивність, відбудова розтягнеться на довгі десятиліття", — написав він.
На думку міністра, держава зможе позбутися дефіциту кадрів, якщо діятиме у двох напрямах: підвищуватиме продуктивність праці та збільшить кількість людей, які будуть залучені до економічної активності. Для цього потрібно:
- розвивати внутрішній людський капітал — реформа освіти, перенавчання, економічна інклюзія, інтеграція ветеранів та людей з інвалідністю в ринок праці;
- працювати над поверненням українців, які через війну поїхали за кордон — понад 6 млн українців перебувають за межами країни, а загалом разом із діаспорою та трудовими мігрантами це більш як 20 млн людей;
- залучати висококваліфікованих іноземних працівників.
"Для підвищення продуктивності потрібні інвестиції та розвиток інновацій. Гарним знаком є затвердження Стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року, а також останні програми підтримки розвитку індустріальних парків та програми підтримки українського бізнесу", — зазначив Олексій Чернишов.
Зауважимо, що торік в Україні була тенденція до значного збільшення середніх зарплат у різних галузях. Найбільше — у сферах, де гостро бракує кваліфікованих працівників.
Водночас у комітеті Верховної ради з питань фінансів повідомили, що хоч зарплати зросли під час війни, однак в доларах показник виплат суттєво знизився. Усе через девальвацію гривні.
Читайте Новини.LIVE!