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Рыночная цена на электричество достигнет 8 грн/кВт — что будет с тарифом

22 мая 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы на электричество в 8 грн/кВт — украинцев предупредили о рыночных ценах
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине при рыночных ценах для бытовых потребителей электроэнергия стоила бы 8 грн/кВт. Учитывая это, при принятии нового тарифа должен быть найден политический компромисс между реальной стоимостью ресурса и финансовой состоятельностью граждан.

С таким заявлением выступил советник премьер-министра Юрий Бойко во время эфира "Громадського радіо".

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Как повыситься тариф на электричество

Как рассказал Бойко, сейчас рыночная цена на электроэнергию действует для мелкого бизнеса. В среднем речь идет об около 8 грн/кВт. То есть это эквивалент себестоимости, сформированный на украинском внутреннем рынке.

Он считает, что, с одной стороны, государство не может позволить себе установить аналогичную цену для населения. С другой стороны, нынешняя цена в 2,64 грн/кВт не способна покрыть, или не в полном объеме, транспортную составляющую.

В связи с этим, любая новая цена, которая будет меньше рыночной, будет компромиссом.

"Поэтому любая цифра, отличная от 8 грн, это политический компромисс между требующей отрасль и тем, что может позволить себе государство как разумный баланс между экономической целесообразностью и социальной защитой населения", — пояснил он.

Могут ли оставить прежние цены

Как отметил советник, действующий тариф в Украине удержать нет возможности. Повышения цен на электроэнергию не удастся избежать.

Ведь тариф на уровне 2,64 грн/кВт сейчас уже не позволяет балансировать функционирование "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", которые покрывают сниженный тариф для бытовых потребителей из собственных оборотных финансов.

Несмотря на это, рыночных цифр точно не будет, уверен эксперт.

Как известно, о введении нового тарифа на электроэнергию с 1 июня 2024 года откровенно говорят и в Кабинете министров, и в Верховной Раде. Однако, как именно изменятся цены, неизвестно. Предполагается, что стоимость может вырасти или до 4 грн/кВт, или повысится вдвое. В частности, рассматривают возможность возврата к дифференцированному тарифу.

Год назад стоимость электроэнергии выросла до 2,64 грн/кВт-ч. Тариф был сделан "единым", а до того цена зависела от объемов потребления:

  • 1,44 грн (за кВт-ч) — при потреблении ресурса до 250 кВт-ч;
  • 1,68 грн — если больше 250 кВт-ч.

Что еще стоит знать

Напомним, в Госинспекции энергонадзора считают действующий тариф на электрическую энергию низким даже в мирное время. В то время как в военное время, из-за масштабных обстрелов, сфера энергетики требует больше средств.

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тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
электроэнергия
экономика
цены

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