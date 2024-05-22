Тарифы на электричество в 8 грн/кВт — украинцев предупредили о рыночных ценах

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине при рыночных ценах для бытовых потребителей электроэнергия стоила бы 8 грн/кВт. Учитывая это, при принятии нового тарифа должен быть найден политический компромисс между реальной стоимостью ресурса и финансовой состоятельностью граждан.

С таким заявлением выступил советник премьер-министра Юрий Бойко во время эфира "Громадського радіо".

Читайте также:

Как повыситься тариф на электричество

Как рассказал Бойко, сейчас рыночная цена на электроэнергию действует для мелкого бизнеса. В среднем речь идет об около 8 грн/кВт. То есть это эквивалент себестоимости, сформированный на украинском внутреннем рынке.

Он считает, что, с одной стороны, государство не может позволить себе установить аналогичную цену для населения. С другой стороны, нынешняя цена в 2,64 грн/кВт не способна покрыть, или не в полном объеме, транспортную составляющую.

В связи с этим, любая новая цена, которая будет меньше рыночной, будет компромиссом.

"Поэтому любая цифра, отличная от 8 грн, это политический компромисс между требующей отрасль и тем, что может позволить себе государство как разумный баланс между экономической целесообразностью и социальной защитой населения", — пояснил он.

Могут ли оставить прежние цены

Как отметил советник, действующий тариф в Украине удержать нет возможности. Повышения цен на электроэнергию не удастся избежать.

Ведь тариф на уровне 2,64 грн/кВт сейчас уже не позволяет балансировать функционирование "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", которые покрывают сниженный тариф для бытовых потребителей из собственных оборотных финансов.

Несмотря на это, рыночных цифр точно не будет, уверен эксперт.

Как известно, о введении нового тарифа на электроэнергию с 1 июня 2024 года откровенно говорят и в Кабинете министров, и в Верховной Раде. Однако, как именно изменятся цены, неизвестно. Предполагается, что стоимость может вырасти или до 4 грн/кВт, или повысится вдвое. В частности, рассматривают возможность возврата к дифференцированному тарифу.

Год назад стоимость электроэнергии выросла до 2,64 грн/кВт-ч. Тариф был сделан "единым", а до того цена зависела от объемов потребления:

1,44 грн (за кВт-ч) — при потреблении ресурса до 250 кВт-ч;

1,68 грн — если больше 250 кВт-ч.

Что еще стоит знать

Напомним, в Госинспекции энергонадзора считают действующий тариф на электрическую энергию низким даже в мирное время. В то время как в военное время, из-за масштабных обстрелов, сфера энергетики требует больше средств.

Также мы писали, что граждане продолжают накапливать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, чем подвергают себя угрозе отключения услуги. Эксперты рассказали, как безопасно избавиться от долговой ямы за пять лет.