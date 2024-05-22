Тариф на електрику можуть зробити диференційованим — що відомо

Прилад обліку електроенергії. Фото: Ukrenergo

В Україні з червня 2024 року вартість електроенергії може зрости. Влада розглядає різні варіанти розміру підвищення, зокрема, можливість повернення до диференційованого тарифу.

Про це пише видання Oboz.

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Як зміняться ціни на електрику

Про те, що влітку будуть нові ціни на світло, відверто говорять і в уряді, і у Верховній Раді. Водночас, як саме зміниться тариф на електроенергію, достеменно невідомо. Зараз тариф становить 2,64 грн за кВт-год.

Багато народних депутатів припускають, що електроенергія може подорожчати до майже 4 грн. Остаточний варіант не ухвалений.

"Варіант в 3,5 грн все ще розглядається, звісно, треба йти до ринкової ціни і це точно відбуватиметься. Але відбуватиметься поступово", — повідомляє джерело в уряді.

Окрім того, розглядають можливість повернення до диференційованого тарифу. Тобто споживачі знову платитимуть більше за більший обсяг використання ресурсу. Однак для того, щоб отримати гроші на відновлення енергосистеми, ціни загалом підвищаться для всіх.

Як відомо, електрична енергія подорожчала за останній рік фактично на 70%. Це єдина послуга, яка суттєво підвищилась за весь період воєнного стану. Необхідність запровадження нових цін пояснювали потребою у нестачі фінансів, які потрібні для відновлення об'єктів енергосистеми після ворожих атак.

З 1 червня 2023 року вартість зросла до 2,64 грн/кВт-год. Тариф зробили "єдиним", тоді як раніше ціна залежала від обсягу використання:

1,44 грн (за кВт-год) за умови споживання ресурсу до 250 кВт-год;

1,68 грн — якщо більше 250 кВт-год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році споживачів комунальних послуг за несплату чекає покарання. Зокрема, тепер цілком законно нараховують пеню та примусово стягують заборгованість через суд.

Ми також писали, що ціни на газ для населення не зміняться, більшість побутових споживачів надалі платитимуть 7,96 грн за кубічний метр. Проте в перспективі тариф на блакитне паливо планують наблизити до рівня ринкового.