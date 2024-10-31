Монета ушла с молотка за полмиллиона долларов — в чем уникальность

Редкую монету продали за 500 тыс. долларов — чем уникальна
На аукционе в Соединенных Штатах ушла с "молотка" чрезвычайно уникальная монета, которых в мире насчитывается всего две. Стоимость составила свыше 500 тыс. долларов.
Об этом сообщает издание "The Independent".
Продажа уникальной монеты в США
Как отмечает издание со ссылкой на президента аукционного дома GreatCollections Яна Рассела, конечная стоимость монеты на онлайн-торгах составила 506,25 тыс. долларов.
Счастливый обладатель получил A1975 — 10-центовую монету, на которой изображен президент Франклин Д. Рузвельт на аверсе. Ее отчеканил Монетным двор США в Сан-Франциско в 1975 году, однако на нее не поставили знак монетного двора Сан-Франциско — букву "S".
Как пишет The Independent, сейчас известно о существовании только двух таких монет. При этом их местонахождение было загадкой с конца 1970-х годов. Вторая монета также была продана на аукционе. Ее купили в 2019-м за 456 тыс. долларов.
Известно, что монета перешла по наследству от покойного брата трем сестрам-американкам. Она десятилетиями хранилась в банковском сейфе. Фамилии владелиц монет держат в тайне, они являются жителями штата Огайо.
Копейка была куплена за 18,2 тыс. долларов в 1978 году, когда родители женщин и их покойного ныне брата были владелицами молочной фермы. Одна из сестер рассказала, что он говорил об уникальной монете, но лично ее никогда не видела до этого.
Что еще стоит знать
Напомним, Национальный банк планирует осовременить ряд гривневых купюр. Речь идет об сразу номиналах банкнот, выпущенных в 2003-2007 годах.
Также мы писали, что в Украине в ноябре 2024 года ожидается постепенный рост курса доллара США. Стоимость американской валюты приближается к максимальному показателю, заложенному в государственном бюджете на текущий год.
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