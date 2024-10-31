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Редкую монету продали за 500 тыс. долларов — чем уникальна

31 октября 2024 11:56
Ксения Симонова - Редактор
Монета ушла с молотка за полмиллиона долларов — в чем уникальность
Американские копейки. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

На аукционе в Соединенных Штатах ушла с "молотка" чрезвычайно уникальная монета, которых в мире насчитывается всего две. Стоимость составила свыше 500 тыс. долларов.

Об этом сообщает издание "The Independent".

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Как отмечает издание со ссылкой на президента аукционного дома GreatCollections Яна Рассела, конечная стоимость монеты на онлайн-торгах составила 506,25 тыс. долларов.

Счастливый обладатель получил A1975 — 10-центовую монету, на которой изображен президент Франклин Д. Рузвельт на аверсе. Ее отчеканил Монетным двор США в Сан-Франциско в 1975 году, однако на нее не поставили знак монетного двора Сан-Франциско — букву "S".

Как пишет The Independent, сейчас известно о существовании только двух таких монет. При этом их местонахождение было загадкой с конца 1970-х годов. Вторая монета также была продана на аукционе. Ее купили в 2019-м за 456 тыс. долларов.

Известно, что монета перешла по наследству от покойного брата трем сестрам-американкам. Она десятилетиями хранилась в банковском сейфе. Фамилии владелиц монет держат в тайне, они являются жителями штата Огайо.

Копейка была куплена за 18,2 тыс. долларов в 1978 году, когда родители женщин и их покойного ныне брата были владелицами молочной фермы. Одна из сестер рассказала, что он говорил об уникальной монете, но лично ее никогда не видела до этого.

 

монеты
Вид монеты. Источник: The Independent

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Напомним, Национальный банк планирует осовременить ряд гривневых купюр. Речь идет об сразу номиналах банкнот, выпущенных в 2003-2007 годах.

Также мы писали, что в Украине в ноябре 2024 года ожидается постепенный рост курса доллара США. Стоимость американской валюты приближается к максимальному показателю, заложенному в государственном бюджете на текущий год.

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