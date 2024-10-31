Монета пішла з молотка за пів мільйона доларів — у чому унікальність

Американські копійки. Фото: Freepik

На аукціоні у Сполучених Штатах пішла з "молотка" надзвичайно унікальна монета, яких у світі налічується лише дві. Вартість сягнула 500 тис. доларів.

Про це інформує видання "The Independent".

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Як зазначає видання із посиланням на президента аукціонного будинку GreatCollections Яна Рассела, кінцева вартість монети на онлайн-торгах становила 506,25 тис. доларів.

Щасливий власник отримав A1975 — 10-центову монету, на якій зображений президент Франклін Д. Рузвельт на аверсі. Її викарбував Монетним двір США у Сан-Франциско у 1975 році, проте на неї не поставили знак монетного двору Сан-Франциско — літеру "S".

Як пише The Independent, нині відомо про існування тільки двох таких монет. При цьому їхнє місцезнаходження було загадкою з кінця 1970-х років. Друга монета також була продана на аукціоні. Її купили у 2019-му за 456 тис. доларів.

Відомо, що монета перейшла у спадок від покійного брата трьом сестрам-американкам. Вона десятиліттями зберігалась у банківському сейфі. Прізвища власниць монет тримають у таємниці, вони є мешканками штату Огайо.

Копійка була куплена за 18,2 тис. доларів у 1978 році, коли батьки жінок та їхнього покійного нині брата були власницями молочної ферми. Одна із сестер розповіла, що він говорив про унікальну монету, однак особисто її ніколи не бачила до цього.

Вигляд монети. Джерело: The Independent

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк планує осучаснити низку гривневих купюр. Йдеться про одразу кілька номіналів банкнот, випущених у 2003-2007 роках.

Також ми писали, що в Україні у листопаді 2024 року очікується поступове зростання курсу долара США. Вартість американської валюти наближатиметься до максимального показника, закладеного в державному бюджеті на поточний рік.