Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Рідкісну монету продали за 500 тис. доларів — чим унікальна arrow

Рідкісну монету продали за 500 тис. доларів — чим унікальна

31 жовтня 2024 11:56
Ксенія Симонова - Редактор
Монета пішла з молотка за пів мільйона доларів — у чому унікальність
Американські копійки. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

На аукціоні у Сполучених Штатах пішла з "молотка" надзвичайно унікальна монета, яких у світі налічується лише дві. Вартість сягнула 500 тис. доларів.

Про це інформує видання "The Independent".

Читайте також:

Продаж унікальної монети у США

Як зазначає видання із посиланням на президента аукціонного будинку GreatCollections Яна Рассела, кінцева вартість монети на онлайн-торгах становила 506,25 тис. доларів.

Щасливий власник отримав A1975 — 10-центову монету, на якій зображений президент Франклін Д. Рузвельт на аверсі. Її викарбував Монетним двір США у Сан-Франциско у 1975 році, проте на неї не поставили знак монетного двору Сан-Франциско — літеру "S".

Як пише The Independent, нині відомо про існування тільки двох таких монет. При цьому їхнє місцезнаходження було загадкою з кінця 1970-х років. Друга монета також була продана на аукціоні. Її купили у 2019-му за 456 тис. доларів.

Відомо, що монета перейшла у спадок від покійного брата трьом сестрам-американкам. Вона десятиліттями зберігалась у банківському сейфі. Прізвища власниць монет тримають у таємниці, вони є мешканками штату Огайо.

Копійка була куплена за 18,2 тис. доларів у 1978 році, коли батьки жінок та їхнього покійного нині брата були власницями молочної ферми. Одна із сестер розповіла, що він говорив про унікальну монету, однак особисто її ніколи не бачила до цього.

 

монети
Вигляд монети. Джерело: The Independent

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк планує осучаснити низку гривневих купюр. Йдеться про одразу кілька номіналів банкнот, випущених у 2003-2007 роках.

Також ми писали, що в Україні у листопаді 2024 року очікується поступове зростання курсу долара США. Вартість американської валюти наближатиметься до максимального показника, закладеного в державному бюджеті на поточний рік.

монети продаж копійки гроші аукціон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:36 Де зберігають гроші українські нардепи — ТОП-5 банків

12:36 Зеленський пояснив, чому Польща не передала Україні МіГи

12:35 Запрошення ТГ-каналів на розмову з Зеленським — в ОП пояснили

12:29 В Одесі деколонізували фунікулер — є нюанс

12:28 У Києві стартував опалювальний сезон — скільки будинків з теплом

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

12:22 ЮНЕСКО просять допомогти зберегти культурну спадщину Харкова

12:17 Тарифи на комуналку з 1 листопада — як зміняться ціни в Україні

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

12:13 У Мінкульті відреагували на критику телемарафону від Єврокомісії

12:09 Стало відомо, що загрожує порушникам за інформацію про роботу ТЦК

12:36 Де зберігають гроші українські нардепи — ТОП-5 банків

12:36 Зеленський пояснив, чому Польща не передала Україні МіГи

12:35 Запрошення ТГ-каналів на розмову з Зеленським — в ОП пояснили

12:29 В Одесі деколонізували фунікулер — є нюанс

12:28 У Києві стартував опалювальний сезон — скільки будинків з теплом

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

12:22 ЮНЕСКО просять допомогти зберегти культурну спадщину Харкова

12:17 Тарифи на комуналку з 1 листопада — як зміняться ціни в Україні

12:13 У Мінкульті відреагували на критику телемарафону від Єврокомісії

12:09 Стало відомо, що загрожує порушникам за інформацію про роботу ТЦК

11:59 Тисячі одеситів залишилися без води — що сталося

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Text

12:59 Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

12:48 Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні