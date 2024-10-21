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Обмін валюти — які купюри із пошкодженнями відмовляються приймати

21 жовтня 2024 09:57
Ксенія Симонова - Редактор
Обмін пошкодженої валюти — які купюри не приймають і що робити
Долари на касі. Фото: Minfin
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні деякі фінустанови відмовляються приймати готівкову валюту із пошкодженнями. Такі гроші приймають за спеціальною процедурою з додатковою платою.

Про це йдеться у матеріалах Національного банку України (НБУ).

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Деякі громадяни частково зберігають гроші у валюті не у банках, а вдома в готівці. Іноді такі гроші зазнають певних ушкоджень: рвуться чи стають заплямованими. Через це деякі фінустанови можуть відмовлятися здійснювати обмін таких банкнот.

Як зазначають у НБУ, якщо банкнота має ознаки значного зношення чи пошкодження, незалежно від її року випуску банк може запропонувати здійснити операцію інкасо. Таку процедуру можуть здійснювати уповноважені установи, у яких є відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом.

Загалом валюта з ушкодженнями підлягає обміну. Ступінь зношеності має визначати Центробанк країни, до якої така грошова одиниця належить (якщо долар США, то Федеральна Резервна система.

"Комісійну винагороду за здійснення таких операцій банки відповідно до статті 47 Закону України "Про банки та банківську діяльність" стягують згідно з встановленими ними тарифами, інформація про які має бути розміщена у доступному для клієнта місці", — йдеться у повідомленні регулятора.

Які купюри вважаються зношеними та пошкодженими

Для інкасо приймають в касах банків банкноти, які мають значні пошкодження чи значно зносилися. Значними вважаються такі пошкодження:

  • купюри розрізані чи розірвані на частини;
  • є друковані недоліки;
  • є пошкодження елементів дизайну та захисту;
  • пошкодження через тривалу дію вологи, хімікатів;
  • мають ознаки гниття чи обпалені;
  • змінений початковий колір;
  • забруднені локально (з плямами, загальна площа яких більша за половину площі банкноти);
  • є загальні забруднення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 листопада розпочнеться процес вилучення з обігу низки гривневих купюр, випущених у період з 2003 до 2007 років. Під вилучення підпадають банкноти номіналами 50 і 200 гривень.

Раніше ми писали, що в Україні допускаються до обміну усі долари, випущені з 1914 року. Проте є випадки, коли банки та обмінники можуть відмовити в обміні чи заміні купюр.

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