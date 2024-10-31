Долар в Україні почне дорожчати — скільки коштуватиме у листопаді

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у листопаді 2024 року очікується поступове зростання курсу долара США. Вартість американської валюти наближатиметься до максимального показника, закладеного в державному бюджеті на поточний рік.

Про це йдеться у прогнозі експертів, пише УНІАН.

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Так, за прогнозом представника "Глобус Банку" Тараса Лєсового, ситуація на валютному ринку на початку місяця буде контрольованою завдяки активності Національного банку України (НБУ), який регулюватиме надмірний попит.

Надалі вартість валюти почне поволі зростати у напрямку показника 42 гривень, передбаченого держбюджетом.

На його думку, курсові коливання не виходитимуть за такі рамки:

41,2-41,8 гривні за долар — на міжбанківському ринку;

41,3-42 гривні за долар — на готівковому ринку.

"Основні зміни відбуватимуться у вужчих межах: 41,5-41,9 грн", — прогнозує Лєсовий.

Цього тижня долар коштуватиме 41,1-41,5 грн на міжбанку і 41,2-41,7 грн — на готівковому ринку, вважає експерт.

Скільки зараз коштує долар

Станом на 31 жовтня долар дещо подешевшав. НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,2790 грн/дол. порівняно із 41,3798 грн/дол. у середу, а євровалюти — на рівні 44,6350 грн/євро, що дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 44,6074 грн/євро.

Курс долара у банках. Джерело: finance.i.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні восени активно зростає попит на готівкову валюту, тому банки завезли більші обсяги готівки у вересні. Загалом обсяг становив 1,3 млрд млрд доларів, що на понад 20% більше проти показника у серпні.

Раніше ми писали, що в країні зріс обсяг касових оборотів банків як за надходженнями, так і видачею з початку 2024 року. Показник в середньому на 11% перевищує обсяг довоєнного 2021 року.