Валюта США — какие редкие номиналы купюр больше не выпускают для обращения

Редкие доллары на рынке — какие купюры больше не печатают в США
В Соединенных Штатах больше не выпускают некоторые банкноты американской валюты. Речь идет о некогда популярных больших номиналах долларов.
Об этом сообщает Бюро гравировки и печати.
Какие купюры долларов больше не печатают
Решение о приостановлении выпуска приняло Министерство финансов США вместе с Федеральной резервной системой.
В США больше не выходят в свет банкноты номиналом 500, 1 тыс., 5 тыс. и 10 тыс. долларов. Последний раз такие купюры напечатали в 1945 году, а прекратили печать, поскольку больше не было нужды.
"Эти банкноты являются законным платежным средством и могут быть найдены в обращении сегодня, однако большинство банкнот, которые все еще находятся в обращении, вероятно, находятся в руках частных нумизматических торговцев и коллекционеров", — говорится в сообщении.
В свое время купюра в 500 долларов была довольно популярной. Ее печатали больше других, однако сейчас фактически невозможно встретить в обращении. Существовало три варианта такой банкноты. Первая — датированная 1891 годом с портретом знаменитого генерала времен Гражданской войны Уильямом Шерманом, вторая — 1918 годом с изображением Верховного Суда США Джоном Маршаллом, третья — 1934 годом с портретом 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли.
Купюра в 1 тыс. долларов имела несколько вариаций. Первая датирована 1918 годом с министром финансов США Александром Гамильтоном, а вторая — 1934 годом с генералом Моисеем Кливлендом.
Выпускали банкноты номиналом в 5 тыс. долларов с портретом 4-го президента США Джеймса Мэдисона. Их печатали в 1918 и 1934 годах. Тогда в обороте насчитывалось более 80 тыс. штук, а сейчас их можно встретить только на аукционах.
Также была в обращении банкнота в 10 тыс. долларов. Печатали ее в разные годы, в частности, на ней был изображен 7-й президент США Эндрю Джексон. Впоследствии его "заменил" Сэмюэл Чейз, бывший министр финансов и Верховный судья США.
Была купюра номиналом в 100 тыс. долларов, однако простые американцы не видели ее в обращении. Их выпустили в 1934 году только для внутренних операций между банковскими учреждениями. На аверсе изображён Вудро Вильсон — 28-й президент США.
Какие доллары продолжили печатать
Сейчас в обращении доступны такие номиналы доллара, выпускаемые центральным банком:
- один доллар;
- два доллара;
- пять долларов;
- 10 долларов;
- 20 долларов;
- 100 долларов.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине допускаются к обмену все доллары, выпущенные с 1914 года. Однако есть случаи, когда банки и обменники могут отказать в обмене или замене купюр.
Также мы писали, что с 2013 года на валютном рынке банкнота функционирует номиналом 100 долларов с обновленным дизайном и элементами защиты. Существует несколько опций для проверки подлинности такой наличности.
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