Валюта США — какие редкие номиналы купюр больше не выпускают для обращения

Иностранная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Соединенных Штатах больше не выпускают некоторые банкноты американской валюты. Речь идет о некогда популярных больших номиналах долларов.

Об этом сообщает Бюро гравировки и печати.

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Решение о приостановлении выпуска приняло Министерство финансов США вместе с Федеральной резервной системой.

В США больше не выходят в свет банкноты номиналом 500, 1 тыс., 5 тыс. и 10 тыс. долларов. Последний раз такие купюры напечатали в 1945 году, а прекратили печать, поскольку больше не было нужды.

"Эти банкноты являются законным платежным средством и могут быть найдены в обращении сегодня, однако большинство банкнот, которые все еще находятся в обращении, вероятно, находятся в руках частных нумизматических торговцев и коллекционеров", — говорится в сообщении.

В свое время купюра в 500 долларов была довольно популярной. Ее печатали больше других, однако сейчас фактически невозможно встретить в обращении. Существовало три варианта такой банкноты. Первая — датированная 1891 годом с портретом знаменитого генерала времен Гражданской войны Уильямом Шерманом, вторая — 1918 годом с изображением Верховного Суда США Джоном Маршаллом, третья — 1934 годом с портретом 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли.

Доллары США. Источник: bep.gov

Купюра в 1 тыс. долларов имела несколько вариаций. Первая датирована 1918 годом с министром финансов США Александром Гамильтоном, а вторая — 1934 годом с генералом Моисеем Кливлендом.

Доллары США. Источник: bep.gov

Выпускали банкноты номиналом в 5 тыс. долларов с портретом 4-го президента США Джеймса Мэдисона. Их печатали в 1918 и 1934 годах. Тогда в обороте насчитывалось более 80 тыс. штук, а сейчас их можно встретить только на аукционах.

Доллары США. Источник: bep.gov

Также была в обращении банкнота в 10 тыс. долларов. Печатали ее в разные годы, в частности, на ней был изображен 7-й президент США Эндрю Джексон. Впоследствии его "заменил" Сэмюэл Чейз, бывший министр финансов и Верховный судья США.

Доллары США. Источник: bep.gov



Была купюра номиналом в 100 тыс. долларов, однако простые американцы не видели ее в обращении. Их выпустили в 1934 году только для внутренних операций между банковскими учреждениями. На аверсе изображён Вудро Вильсон — 28-й президент США.

Доллары США. Источник: bep.gov

Какие доллары продолжили печатать

Сейчас в обращении доступны такие номиналы доллара, выпускаемые центральным банком:

один доллар;

два доллара;

пять долларов;

10 долларов;

20 долларов;

100 долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине допускаются к обмену все доллары, выпущенные с 1914 года. Однако есть случаи, когда банки и обменники могут отказать в обмене или замене купюр.

Также мы писали, что с 2013 года на валютном рынке банкнота функционирует номиналом 100 долларов с обновленным дизайном и элементами защиты. Существует несколько опций для проверки подлинности такой наличности.