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Рідкісні долари на ринку — які купюри більше не друкують у США

18 жовтня 2024 09:36
Ксенія Симонова - Редактор
Валюта США — які рідкісні номінали купюр більше не випускають для обігу
Іноземна валюта у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Сполучених Штатах більше не випускають деякі банкноти американської валюти. Йдеться про колись популярні великі номінали доларів.

Про це повідомляє Бюро гравіювання і друку.

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Які купюри доларів більше не друкують

Рішення про зупинення випуску ухвалило Міністерство фінансів США разом з Федеральною резервною системою.

У США більше не виходять друком банкноти номіналом 500, 1000, 5000 та 10 тисяч доларів. Востаннє такі купюри надрукували у 1945 році, а припинили друк, оскільки більше не було потреби.

"Ці банкноти є законним платіжним засобом і можуть бути знайдені в обігу сьогодні, однак більшість банкнот, які все ще перебувають в обігу, ймовірно, перебувають в руках приватних нумізматичних торговців і колекціонерів", — йдеться у повідомленні.

Свого часу купюра у 500 доларів була доволі популярною. Її друкували більше за інших, проте нині фактично неможливо зустріти в обігу. Існувало три варіанти такої банкноти. Перша — датована 1891 роком із портретом славетного генерала часів Громадянської війни Вільямом Шерманом, друга — 1918 роком із зображенням Верховного Суду США Джоном Маршаллом, третя — 1934 роком із портретом 25-го президента США Вільяма Мак-Кінлі.

 

долари
Долари США. Джерело: bep.gov

Купюра в 1 тис. доларів мала кілька варіацій. Перша — датована 1918 роком з міністром фінансів США Олександр Гамільтон, а друга — 1934 роком з генералом Мойсеєм Клівлендом.

 

долари
Долари США. Джерело: bep.gov

Випускали банкноти номіналом в 5 тис. доларів із портретом  4-го президента США Джеймса Медісона. Їх друкували в 1918 та 1934 роках. Тоді в обігу налічувалося понад 80 тис. штук, а нині їх можна зустріти тільки на аукціонах.

 

долари
Долари США. Джерело: bep.gov

Також була в обігу банкнота в 10 тис. доларів. Друкували її в різні роки, зокрема, на ній був зображений 7-й президент США Ендрю Джексон. Згодом його "замінив" Семюел Чейз, який був міністром фінансів та Верховним суддею США.

 

долари
Долари США. Джерело: bep.gov


Була купюра номіналом 100 тис. доларів, проте прості американці не бачили в обігу. Їх випустили 1934 року виключно для внутрішніх операцій між банківськими установами. На аверсі зображений Вудро Вільсон — 28 президент США.

 

долари
Долари США. Джерело: bep.gov

Які долари продовжили друкувати

Зараз в обігу доступні такі номінали долара, які випускає центральний банк:

  • один долар;
  • два долари;
  • п'ять доларів;
  • 10 доларів;
  • 20 доларів;
  • 100 доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні допускаються до обміну усі долари, випущені з 1914 року. Проте є випадки, коли банки та обмінники можуть відмовити в обміні чи заміні купюр.

Також ми писали, що з 2013 року на валютному ринку функціонує банкнота номіналом 100 доларів із оновленим дизайном та елементами захисту. Існує кілька опцій для перевірки автентичності такої готівки.

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