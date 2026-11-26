Заведение общественного питания и посетители. Фото: Freepik

На украинском рынке труда существует ряд нестандартных вакансий, требующих творческого подхода и узкопрофильного мастерства. Среди самых необычных предложений можно встретить такие, где ключевыми рабочими инструментами станут воздушные шарики, папье-маше или редкие сорта сыра. Те, кто давно мечтал сменить сферу деятельности, могут попробовать себя в новой роли, ведь особенностью многих таких предложений является готовность компаний обучать сотрудников тонкостям дела.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на исследование кадрового портала Work.ua.

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Нетипичные профессии в Украине с зарплатой до 36 000 грн

Аналитики сайта по поиску работы обнародовали обзор редких и нетипичных вакансий, доступных для граждан Украины в конце ноября 2026 года.

В список вошли вакансии, сочетающие:

узкопрофильное ремесло;

творчество;

индивидуальный подход.

При этом большинство работодателей приглашают всех, кто желает начать работать с нуля. Компании готовы инвестировать в профессиональное обучение своего персонала, предлагая при этом конкурентоспособную заработную плату.

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В список самых оригинальных вакансий вошли:

Шоколадник с зарплатой 36 000 грн

В частности, на портале размещена вакансия шоколадника в Киеве. Речь идет о специалистах кондитерского производства, занимающихся изготовлением и художественным декорированием шоколадных изделий. Компания приглашает сотрудников для ручной росписи сладостей и работы со специальным оборудованием. Для такой работы стаж не требуется, в частности, рассматриваются кандидатуры студентов. Работникам обещают официальное оформление, медицинскую страховку, а также бесплатное питание.

Аэродизайнеры с зарплатой до 30 000 грн

Также в Харькове ищут специалистов по оформлению помещений, витрин и праздничных площадок с помощью воздушных шаров. Аэродизайнерам предстоит создавать тематические композиции, инсталляции и фотозоны. Для компании не является проблемой отсутствие опыта у кандидатов, ведь предусмотрено обучение с нуля. Сотрудникам гарантируют официальное трудоустройство и карьерный рост.

Сырный сомелье с зарплатой 25 000 грн

Во Львове ищут сотрудников на должность сырного сомелье. Экспертам-консультантам по культуре потребления сыров предстоит проводить дегустации, подбирать сыры, напитки и закуски, а также формировать подарочные наборы. Ознакомиться с ассортиментом можно будет во время трехдневной стажировки. Помимо зарплаты в 25 000 грн, сотрудники получат скидки на всю продукцию магазина.

Ювелир-крепитель камней в серебре с зарплатой до 25 000 грн

Также можно устроиться ювелиром-крепителем. Речь идет о мастерах ювелирного производства, отвечающих за надежную фиксацию драгоценных камней в оправах украшений (кольца, серьги и т. д.). Работники будут трудиться на заводе. На работу приглашают без опыта. Компания обещает обучение и наставничество. Среди требований: аккуратность, внимательность и усидчивость.

Другие нестандартные предложения на рынке труда

Также требуются работники на следующие узкоспециализированные должности:

Мастера по изготовлению дизайнерских масок. Работники будут заниматься созданием игрового реквизита из папье-маше, гипса и текстиля по лекалам. Требуется опыт в сфере рукоделия от двух лет, будет сдельная оплата труда.

Костюмеры-реквизиторы с зарплатой до 25 000 грн. Такие сотрудники будут заниматься подготовкой, логистикой и мелким ремонтом сценических костюмов и бутафории для детских мероприятий.

Киномеханики — таким сотрудникам предстоит настраивать кинопроекционное оборудование, загружать цифровые копии фильмов и администрировать сеансы. Компания обещает бесплатные билеты, скидки в кинобаре и оплату вечернего такси.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на рынке труда есть ряд вакансий для людей пенсионного возраста. Такой категории предлагают стабильный доход и различные льготы. В основном ищут дворников, продавцов, комплектовщиков и кладовщиков. В зависимости от вида деятельности и региона такие работники могут получать от 22 000 до более 40 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали, кому в ноябре в Украине в среднем платят 50 000 грн. Такую зарплату обещают инженерам-технологам, монтажникам, строителям, главным бухгалтерам, архитекторам. В Киеве до такой отметки наиболее стремительно выросла заработная плата за год у рекламных агентов — на 41%.