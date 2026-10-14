Дети, пострадавшие в результате войны: сколько выплачивают семьям и от чего зависит сумма

Женщины с детьми и сумками. Фото: Новини.LIVE

Украинские семьи могут оформить ребенку статус лица, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Однако сам по себе этот статус не дает права на отдельную государственную денежную выплату. В то же время семьи могут претендовать на другую финансовую поддержку, в частности на помощь для внутренне перемещенных лиц или пенсию в связи с потерей кормильца, если выполнены соответствующие условия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Юридического справочника для ВПЛ.

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Дает ли статус ребенка, пострадавшего от войны, право на выплаты

В Украине предусмотрен специальный статус для детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Его могут получить те, кто до достижения 18 лет подвергся физическому или психологическому насилию, был принудительно перемещен, получил ранение или потерял родителей из-за войны.

Сам по себе этот статус не дает права на отдельную универсальную государственную денежную выплату. Он предусматривает отдельные льготы, в частности бесплатное питание в учебных заведениях и первоочередное зачисление в государственные и коммунальные детские сады.

Однако семья может иметь право на другие виды финансовой поддержки. Для этого необходимо учитывать дополнительные обстоятельства: имеет ли семья статус внутренне перемещенных лиц, погиб ли один из родителей и соответствует ли семья условиям конкретной программы.

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Пособие ВПЛ на ребенка: сколько можно получать

В 2026 году пособие на проживание внутренне перемещенным лицам составляет 3 000 гривен в месяц на ребенка и 2 000 гривен на взрослого получателя. Выплата назначается каждому члену семьи, отвечающему установленным требованиям.

Право на помощь могут иметь семьи, получившие справку ВПЛ и соответствующие критериям программы. В 2026 году правила выплат детям изменились: помощь на ребенка может назначаться независимо от дохода родителей, однако семья должна соответствовать установленным требованиям относительно имущественного положения. Для детей школьного возраста также учитывается фактическое место проживания и обучения.

Пособие назначается на шесть месяцев с возможностью продления в соответствии с установленными правилами.

Важно, что статус ребенка, пострадавшего от войны, не заменяет статус ВПЛ. Если семья не является внутренне перемещенным лицом, получить выплату только на основании статуса пострадавшего ребенка невозможно.

Чтобы оформить пособие, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать заявление. Перед обращением стоит уточнить актуальные требования и перечень документов, поскольку право на выплату зависит от обстоятельств конкретной семьи.

Пенсия после гибели одного из родителей: кто может получать деньги

Если ребенок потерял мать или отца, семье стоит проверить право на пенсию в связи с потерей кормильца. Это отдельный вид государственной поддержки, который назначается на условиях, установленных законодательством.

На такую пенсию могут претендовать дети умершего кормильца. Обычно выплата назначается до достижения 18 лет, а в случае обучения по дневной форме — при соблюдении предусмотренных законом условий до 23 лет. Право на пенсию также имеют дети-сироты в установленном порядке.

Для назначения пенсии по общей системе пенсионного страхования учитывается страховой стаж умершего и другие обстоятельства, определенные законодательством.

Размер выплаты зависит от расчетной пенсии по возрасту умершего кормильца. По общему правилу на одного нетрудоспособного члена семьи назначают 50 % такой пенсии, а на двух и более — 100 %, которые распределяются между ними поровну. Для детей-сирот действуют отдельные правила расчета.

Если погибший был военнослужащим, порядок назначения и размер пенсионного обеспечения могут отличаться. В таком случае семье необходимо уточнить условия в Пенсионном фонде или соответствующем уполномоченном органе.

Для оформления пенсии необходимо подать заявление и документы, подтверждающие смерть кормильца, родственные связи и другие обстоятельства, необходимые для назначения выплаты.

Какую помощь может получить семья, если ребенок потерял родителей в результате обстрела

Если один из родителей погиб в результате обстрела, семье следует проверить право не только на статус ребенка, пострадавшего от войны, но и на другие предусмотренные законом виды поддержки.

В частности, при наличии соответствующих оснований можно обратиться за назначением пенсии в связи с потерей кормильца. Если семья также имеет статус ВПЛ, необходимо отдельно проверить право на пособие на проживание.

Не следует автоматически рассчитывать на единовременную государственную компенсацию за гибель гражданского лица. Для таких выплат необходимы отдельные правовые основания и действующий механизм назначения. Перед подачей заявления стоит проверить, действует ли соответствующая программа и относится ли семья к определенной категории получателей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине предусмотрено повышенное денежное пособие для отдельных категорий людей с инвалидностью. Размер выплаты может составлять от 200 000 до 800 000 гривен в зависимости от группы инвалидности и обстоятельств получения травмы. Право на такую поддержку имеют определенные категории пострадавших, в частности работники объектов критической инфраструктуры.

Также Новини.LIVE сообщали, как изменится система социальной помощи малообеспеченным семьям в 2026 году. Размер поддержки рассчитывается индивидуально с учетом состава семьи и ее доходов. Отдельные категории семей могут претендовать на базовую социальную помощь на установленных условиях.