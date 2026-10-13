Украинцам изменят социальные выплаты: кого коснется закон, какие выплаты объединят и сколько будут выплачивать

Женщина кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада приняла закон о базовой социальной помощи для уязвимых категорий населения. Новый подход предусматривает объединение нескольких видов государственной поддержки, оценку потребностей семей и сочетание денежных выплат с социальными услугами. Изменения коснутся, в частности, малообеспеченных семей и семей с детьми, получающих отдельные виды помощи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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Какие социальные выплаты планируется объединить

Закон предусматривает введение базовой социальной помощи — единого механизма поддержки малообеспеченных семей. Его цель заключается в том, чтобы учитывать финансовое положение домохозяйства и его индивидуальные потребности.

Вместо нескольких отдельных выплат семьи смогут претендовать на базовую помощь при определенных условиях. В частности, речь идет о следующих видах поддержки:

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или место проживания которых неизвестно.

Переход на новую модель предполагает отказ от соответствующих выплат, которые будут заменены базовой социальной помощью. Поэтому она не означает автоматического получения дополнительных денег к всем предыдущим начислениям.

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Кто сможет получать базовую социальную помощь

Новая модель ориентирована прежде всего на семьи с низкими доходами и людей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

При определении потребностей домохозяйства планируется оценивать его материальное положение и обстоятельства, влияющие на возможность самостоятельно обеспечивать базовые потребности. На этой основе семьям смогут предоставлять денежную помощь и соответствующие социальные услуги.

Для трудоспособных получателей также предусмотрены меры, которые должны способствовать возвращению к работе и финансовой самостоятельности. Таким образом, новая система предусматривает не только выплату средств, но и поддержку семей в преодолении сложных жизненных обстоятельств.

В то же время право на помощь и окончательные условия её назначения необходимо определять в соответствии с положениями принятого закона и порядком его реализации.

Как будет определяться размер помощи

Предлагаемый механизм предусматривает расчет выплаты с учетом совокупного дохода семьи и базовой величины для ее членов.

В проекте закона предлагалась следующая модель: 100% базовой величины для первого члена семьи и 70% — для каждого следующего. Для детей в возрасте до 18 лет и людей с инвалидностью I или II группы предполагалось учитывать 100% базовой величины.

Размер пособия при таком подходе будет определяться с учетом состава семьи и ее доходов. Поэтому сумма выплаты для каждой семьи может отличаться.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как украинцам изменить банковские реквизиты для получения социальных выплат через Пенсионный фонд Украины. Заявление можно подать онлайн через веб-портал ПФУ, если речь идет о соответствующем виде помощи. Для этого нужно указать новый счет в формате IBAN и подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

Также Новини.LIVE сообщали, что сбережения на банковских депозитах могут повлиять на назначение жилищной субсидии. Если сумма средств на депозитных счетах превышает 100 тысяч гривен, это может стать основанием для отказа в помощи. При проверке учитывается общая сумма вкладов, а не размер каждого депозита в отдельности.