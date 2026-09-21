Щенки на продажу: сколько можно заработать на собаках

Собака в вольере. Фото: Новини.LIVE

Разведение собак может показаться способом получить значительный дополнительный доход, особенно если речь идет о популярных породах. Например, щенков лабрадора в Украине сейчас продают за десятки тысяч гривен. Но из выручки нужно вычесть стоимость вязки, корма, ветеринарных услуг, вакцинации, чипирования и оформления документов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на актуальные объявления о продаже щенков и вязке лабрадоров.

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Сколько стоит щенок лабрадора

Цена лабрадора в Украине сильно зависит от происхождения собаки, наличия документов, класса, окраса и репутации питомника.

Судя по актуальным объявлениям, щенков лабрадора продают примерно от 10 тыс. грн до 40 тыс. грн и более. В то же время в питомниках КСУ/FCI можно встретить предложения по цене 30–40 тыс. грн за щенка.

Для расчёта возьмём условный помет из пяти щенков и среднюю цену продажи 30–40 тыс. грн.

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Тогда выручка составит:

5 × 30 000 грн = 150 000 грн;

5 × 40 000 грн = 200 000 грн.

То есть один помет может принести заводчику 150–200 тыс. грн выручки.

Сколько стоит вязка

Одна из первых статей расходов — вязка. Ее стоимость зависит от кобеля, его родословной, титулов и условий владельца.

В актуальных объявлениях можно увидеть очень разные цены — от символических сумм до 10–20 тыс. грн. В частности, встречаются предложения по вязке лабрадора за 10 тыс. грн, а для титулованных собак цена может быть ещё выше.

Основные расходы на помет

Именно здесь становится понятно, что выручка от продажи щенков не равна заработку заводчика.

Для условного помета из пяти щенков можно заложить следующие расходы:

спаривание — 10 000 грн;

ветеринарное сопровождение — около 3 000 грн;

помощь во время родов — около 2 000 грн;

корм для матери и щенков — около 5 600 грн;

препараты от глистов — около 700 грн;

вакцинация пяти щенков — около 6 400 грн;

чипирование — около 4 000 грн;

оформление документов — около 500 грн.

Итого получается примерно 32 200 грн прямых расходов.

Если все пять щенков продать по 30 тыс. грн, после этих расходов останется около 117 800 грн.

При цене 40 тыс. грн за одного щенка остаток составит около 167 800 грн.

Однако называть эти суммы чистой прибылью некорректно.

Почему доход может быть значительно меньше

В расчете не учтены все расходы, которые может понести владелец собаки.

Например, беременность и роды могут протекать с осложнениями. В таком случае могут потребоваться дополнительные обследования, лечение или кесарево сечение.

Кроме того, мать щенков нужно кормить и содержать не только в течение нескольких недель перед продажей. К расходам можно добавить содержание самой собаки, регулярные ветеринарные осмотры, профилактические препараты, уход, выставки, поездки на вязку и другие расходы, связанные с племенной работой.

Отдельно стоит учитывать, что продать всех щенков по максимальной цене удается не всегда. Часть животных могут продавать дешевле или дольше содержать до появления покупателя.

Поэтому модель с пятью щенками и ценой 30–40 тыс. грн показывает возможную выручку и остаток после отдельных прямых расходов, а не гарантированный заработок.

Так сколько же можно заработать на собаках

Если условно получить пять щенков лабрадора и продать каждого по 30–40 тыс. грн, общая выручка составит 150–200 тыс. грн.

После учета базовых расходов на сумму около 32,2 тыс. грн останется 117,8–167,8 тыс. грн.

Однако фактический финансовый результат может оказаться ниже из-за непредвиденных ветеринарных расходов, содержания матери, сроков продажи щенков и прочих затрат.

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