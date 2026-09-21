Цуценята на продаж: скільки можна заробити на собаках

Собака у вольєрі. Фото: Новини.LIVE

Розведення собак може здаватися способом отримати значний додатковий дохід, особливо якщо йдеться про популярні породи. Наприклад, цуценят лабрадора в Україні зараз продають за десятки тисяч гривень. Але з виручки потрібно відняти в'язку, корм, ветеринарні послуги, вакцинацію, чипування та оформлення документів.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на актуальні оголошення про продаж цуценят та в'язку лабрадорів.

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Скільки коштує цуценя лабрадора

Ціна лабрадора в Україні сильно залежить від походження собаки, наявності документів, класу, забарвлення та репутації розплідника.

За актуальними оголошеннями, цуценят лабрадора продають приблизно від 10 тис. грн до 40 тис. грн і більше. Водночас у розплідниках КСУ/FCI можна зустріти пропозиції по 30–40 тис. грн за цуценя.

Для розрахунку візьмемо умовний послід із п'яти цуценят і середню ціну продажу 30–40 тис. грн.

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Тоді виручка становитиме:

5 × 30 000 грн = 150 000 грн;

5 × 40 000 грн = 200 000 грн.

Тобто один послід може принести заводчику 150–200 тис. грн виручки.

Скільки коштує в'язка

Одна з перших витрат — в'язка. Її вартість залежить від кобеля, його родоводу, титулів та умов власника.

В актуальних оголошеннях можна побачити дуже різні ціни — від символічних сум до 10–20 тис. грн. Зокрема, трапляються пропозиції в'язки лабрадора за 10 тис. грн, а для титулованих собак ціна може бути ще вищою.

Основні витрати на послід

Саме тут стає зрозуміло, що виручка від продажу цуценят не дорівнює заробітку заводчика.

Для умовного посліду з п'яти цуценят можна закласти такі витрати:

в'язка — 10 000 грн;

ветеринарний супровід — близько 3 000 грн;

допомога під час пологів — близько 2 000 грн;

корм для матері та цуценят — близько 5 600 грн;

препарати від глистів — близько 700 грн;

вакцинація п'яти цуценят — близько 6 400 грн;

чипування — близько 4 000 грн;

оформлення документів — близько 500 грн.

Разом виходить приблизно 32 200 грн прямих витрат.

Якщо всі п'ять цуценят продати по 30 тис. грн, після цих витрат залишиться близько 117 800 грн.

За ціни 40 тис. грн за одного цуценя залишок становитиме близько 167 800 грн.

Проте називати ці суми чистим прибутком некоректно.

Чому заробіток може бути значно меншим

У розрахунку не враховані всі витрати, які може мати власник собаки.

Наприклад, вагітність і пологи можуть проходити з ускладненнями. У такому випадку можуть знадобитися додаткові обстеження, лікування або кесарів розтин.

Також мати цуценят потрібно годувати й утримувати не лише протягом кількох тижнів перед продажем. До витрат можна додати утримання самої собаки, регулярні ветеринарні огляди, профілактичні препарати, догляд, виставки, поїздки на в'язку та інші витрати, пов'язані з племінною роботою.

Окремо варто враховувати, що продати всіх цуценят за максимальною ціною вдається не завжди. Частину тварин можуть продавати дешевше або довше утримувати до появи покупця.

Тому модель із п'ятьма цуценятами та ціною 30–40 тис. грн показує можливу виручку і залишок після окремих прямих витрат, а не гарантований заробіток.

То скільки можна заробити на собаках

Якщо умовно отримати п'ять цуценят лабрадора та продати кожного за 30–40 тис. грн, загальна виручка становитиме 150–200 тис. грн.

Після врахування базових витрат на суму близько 32,2 тис. грн залишиться 117,8–167,8 тис. грн.

Але фактичний фінансовий результат може бути нижчим через непередбачені ветеринарні витрати, утримання матері, тривалість продажу цуценят та інші витрати.

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