Новая почта компенсирует уничтоженные посылки: какую сумму можно получить

Сотрудники Новой Почты. Фото: УНИАН

Российские атаки на объекты Новой почты могут приводить не только к повреждению инфраструктуры, но и к потере отправлений. В таких случаях клиентам компенсируется стоимость уничтоженных посылок. Сумма выплаты зависит от того, какую заявленную стоимость отправитель указал при оформлении отправления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegraf.

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Сколько можно получить за уничтоженную посылку

Если посылка уничтожена в результате российской атаки, Новая почта компенсирует ее заявленную стоимость. Минимальная сумма, которую можно указать при оформлении отправления, составляет 1 гривну.

Для посылок весом до 30 кг максимальная задекларированная стоимость составляет 1 миллион гривен. Для отправлений весом свыше 30 кг — до 5 миллионов гривен. При большой задекларированной стоимости компания может запросить документы, подтверждающие стоимость отправления.

Что такое заявленная стоимость

Это сумма, которую отправитель указывает при оформлении посылки. Именно ее Новая почта берет за основу для расчета компенсации в случае утери или уничтожения отправления.

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Для нового товара заявленная стоимость должна соответствовать сумме, которую за него заплатили. Для подержанной вещи указывается стоимость, определенная самим отправителем. Поэтому, если дорогую вещь отправили с символической заявленной стоимостью, рассчитывать на компенсацию ее фактической стоимости не стоит.

Сколько стоит задекларировать стоимость

За заявленную стоимость до 500 гривен дополнительная комиссия не взимается — она уже входит в тариф доставки. Если стоимость отправления превышает 500 гривен, комиссия составляет 0,5% от заявленной стоимости. Например, для посылки с заявленной стоимостью 5000 грн это будет 25 гривен.

Как узнать, что посылка уничтожена

После уничтожения отправления в результате боевых действий его статус в системе отслеживания может измениться на "утеряно в результате военных действий". Компания сообщает клиентам информацию о таких отправлениях и деталях возмещения. Актуальный статус посылки можно проверить в мобильном приложении или через систему отслеживания Новой почты.

Что стоит учесть при отправке дорогостоящего груза

Если посылка имеет высокую стоимость, важно правильно указать ее задекларированную цену еще при оформлении. Именно эта сумма будет определять размер компенсации в случае уничтожения отправления. Таким образом, для посылки до 30 кг максимальная сумма, которую можно заявить, — 1 миллион гривен, а для более тяжелых отправлений — 5 миллионов гривен.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать, если посылка долго не движется и не приходит уведомление о доставке. Проверить ее местонахождение можно по номеру экспресс-накладной на сайте или в приложении Новой почты. Если статус долгое время не меняется, клиенту рекомендуют обратиться к оператору службы поддержки.

Также Новини.LIVE писали, что Новая почта изменила график работы своих отделений. Теперь в областных центрах они открываются в 08:00, чтобы клиенты могли получать и отправлять посылки еще до начала рабочего дня. Проверить время работы конкретного отделения можно на сайте или в приложении Новой почты.