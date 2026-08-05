Посылка Новой почты потерялась или задерживается: как украинцам поступить, чтобы не понести убытки

Посылка задерживается на месяц: в Новой почте объяснили, как следует поступить клиентам
Посылка уже давно должна была прибыть, но ее статус не меняется, а уведомление о доставке так и не приходит. С такой ситуацией сталкиваются многие украинцы. Если посылка "зависла" в пути, не спешите паниковать.
Как проверить ее местонахождение и когда уже стоит обращаться к оператору, сообщает Телеграф, передает Новини.LIVE.
Что делать, если посылка долго не движется
В компании советуют в первую очередь проверить статус отправления с помощью сервиса онлайн-отслеживания. Для этого достаточно ввести номер экспресс-накладной на сайте Новой почты.
Также отслеживать все свои отправления можно через мобильное приложение Nova Post.
Где искать старые отправления
Если посылка была оформлена давно и исчезла из списка активных, это не означает, что информация о ней утрачена. В Новой почте поясняют, что в обновленном приложении все данные об отправлениях хранятся в течение 90 дней. Просмотреть их можно в разделе "Архивные посылки" на главном экране.
Когда нужно обращаться к оператору
Если посылку отправили через почтомат и она долгое время не меняет статус или не продвигается по маршруту доставки, в компании советуют обратиться в службу поддержки. Для этого нужно:
- подготовить полный номер экспресс-накладной;
- написать слово "Оператор" в чате поддержки.
Специалисты проверят информацию о конкретной посылке и сообщат о ее статусе.
Почему возникают задержки
В Новой почте напоминают, что часть задержек связана с ситуацией в сфере безопасности в Украине. Россия регулярно атакует логистическую инфраструктуру, в частности почтовые терминалы, а также повреждает оборудование в результате ракетных и дронных ударов. Из-за этого отдельные маршруты могут работать медленнее, чем обычно.
Новая почта запустила акцию для международных отправлений
Новая почта временно освободит часть международных отправлений в США от таможенных платежей. Воспользоваться этой возможностью смогут отправители, которые будут оформлять посылки из Украины в США и выберут себя в качестве плательщика пошлины. Акция будет действовать с 24 июля по 1 сентября 2026 года. При этом, если таможенные платежи в экспресс-накладной возложены на получателя, они будут начисляться по правилам Таможенной службы США.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что с августа Новая почта изменила график работы части своих отделений. В областных центрах они открываются на час раньше — в 08:00, чтобы клиенты могли отправить или получить посылки еще до начала рабочего дня.
Также Новини.LIVE писали, что Новая почта запустила пилотный сервис ночной доставки. Посылки будут доставляться в почтоматы с 22:00 до 07:00, чтобы получатели могли забрать их еще до начала рабочего дня.