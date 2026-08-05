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Главная Финансы Посылка задерживается на месяц: в Новой почте объяснили, как следует поступить клиентам

Посылка задерживается на месяц: в Новой почте объяснили, как следует поступить клиентам

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 16:25
Посылка Новой почты потерялась или задерживается: как украинцам поступить, чтобы не понести убытки
Сотрудник Новой почты, вывеска Новой почты. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Посылка уже давно должна была прибыть, но ее статус не меняется, а уведомление о доставке так и не приходит. С такой ситуацией сталкиваются многие украинцы. Если посылка "зависла" в пути, не спешите паниковать.

Как проверить ее местонахождение и когда уже стоит обращаться к оператору, сообщает Телеграф, передает Новини.LIVE.

Что делать, если посылка долго не движется

В компании советуют в первую очередь проверить статус отправления с помощью сервиса онлайн-отслеживания. Для этого достаточно ввести номер экспресс-накладной на сайте Новой почты.

Также отслеживать все свои отправления можно через мобильное приложение Nova Post.

Где искать старые отправления

Если посылка была оформлена давно и исчезла из списка активных, это не означает, что информация о ней утрачена. В Новой почте поясняют, что в обновленном приложении все данные об отправлениях хранятся в течение 90 дней. Просмотреть их можно в разделе "Архивные посылки" на главном экране.

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Когда нужно обращаться к оператору

Если посылку отправили через почтомат и она долгое время не меняет статус или не продвигается по маршруту доставки, в компании советуют обратиться в службу поддержки. Для этого нужно:

  • подготовить полный номер экспресс-накладной;
  • написать слово "Оператор" в чате поддержки.

Специалисты проверят информацию о конкретной посылке и сообщат о ее статусе.

Почему возникают задержки

В Новой почте напоминают, что часть задержек связана с ситуацией в сфере безопасности в Украине. Россия регулярно атакует логистическую инфраструктуру, в частности почтовые терминалы, а также повреждает оборудование в результате ракетных и дронных ударов. Из-за этого отдельные маршруты могут работать медленнее, чем обычно.

Новая почта запустила акцию для международных отправлений

Новая почта временно освободит часть международных отправлений в США от таможенных платежей. Воспользоваться этой возможностью смогут отправители, которые будут оформлять посылки из Украины в США и выберут себя в качестве плательщика пошлины. Акция будет действовать с 24 июля по 1 сентября 2026 года. При этом, если таможенные платежи в экспресс-накладной возложены на получателя, они будут начисляться по правилам Таможенной службы США.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с августа Новая почта изменила график работы части своих отделений. В областных центрах они открываются на час раньше — в 08:00, чтобы клиенты могли отправить или получить посылки еще до начала рабочего дня.

Также Новини.LIVE писали, что Новая почта запустила пилотный сервис ночной доставки. Посылки будут доставляться в почтоматы с 22:00 до 07:00, чтобы получатели могли забрать их еще до начала рабочего дня.

Новая почта посылки доставка
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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