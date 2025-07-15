Услуга за техобслуживание — какие действуют правила оплаты в 2025 году

Коммунальные платежки, деньги и смартфон. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году некоторые потребители будут обязаны осуществить дополнительный разовый платеж за природный газ. Речь идет о новой услуге по техническому обслуживанию газовых сетей жилых домов (третья платежка за газ).

Об этом сообщает пресс-служба Киевского филиала "Газсети".

Реклама

Читайте также:

Что надо знать о коммунальной платежке за техобслуживание

Как пояснили в Газсети, Министерство энергетики ввело обязательное техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в украинских домах для повышения уровня безопасности.

Если владельцы квартир в многоквартирных домах получат разовую платежку за "Техническое обслуживание ВДСГ", то это будет означать, что специалисты газораспределительной компании осуществили техобслуживание внутридомовых газовых сетей дома.

Как правило, работы по проверке систем газоснабжения предусматривают:

осмотр сетей;

обследование;

выявление недостатков.

Однако, согласно нормативно-правовых актов, покраска газопроводов не входит в список работ, которые проводятся во время техобслуживания внутридомовых систем газоснабжения.

В компании рассказали, что только в этом году в Киевском регионе проверили более тысячи многоэтажек.

"Специалисты Киевского филиала "Газсети" проверили более 4 тысяч многоэтажек, из них более тысячи в текущем, 2025 году. В среднем специалисты локализуют 10 утечек газа в каждом доме, что свидетельствует о важности и необходимости технического обслуживания", — сообщили в пресс-службе.

Правила оплаты за новую услугу

В домах, где было проведено техобслуживание газопроводов общей собственности, жителям поступят счета за выполненные услуги.

Иллюстрация. Источник: Киевский филиал "Газсети"

Речь идет о разовом платеже, который нужно будет осуществлять каждые три-пять лет в зависимости от сроков эксплуатации сетей дома.

Чем больше квартир и чем меньше протяженность коммуникаций, тем дешевле будет услуга в расчете на одну квартиру. В этом году меньше всего такой сервис стоит около 100 грн, а больше всего — около 1 тыс. грн (в домах советских времен с малым количеством квартир).

Оплатить такие счета можно будет, выбрав наиболее удобный вариант:

по реквизитам: ЕДРПОУ — 45385755, МФО — 320478, IBAN: UA183204780000026005924946485 (АБ "Укргазбанк");

через QR-код на бумажном счете;

в почтовом отделении АО "Укрпочта";

через онлайн-сервисы "ПриватБанка" (оплата с карты любого банка);

в отделении любого финучреждения.

Ранее мы писали, что специалисты "Газсети" предлагают потребителям газа важную услугу с целью подготовки к зиме. Обойдется специальный сервис в около 360 грн.

Также мы рассказывали, зачем необходимы справки по задолженности от Нафтогаза. Соответствующие документы являются документальным подтверждением отсутствия долгов перед поставщиками.