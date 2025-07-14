Нафтогаз і оплата за газ — про що має знати кожен українець

Людина тримає у руках квитанцію за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" закликала українців, які онлайн сплачують рахунки за газ, уважно ставитися до заповнення даних під час оплати. Помилки можуть призвести до того, що гроші клієнтів вчасно не зарахуються і, як наслідок, виникне борг.

Про це йдеться у повідомленні компанії на сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Зазначається, що паперові платіжки за червень 2025 року для споживачів уже сформовані, їх поступово надсилають абонентам. Тим часом громадян, які використовують інші сервіси для оплати, закликають уважно ставитися до процесу: навіть через маленьку помилку, наприклад якщо вписати цифру не у те поле, або неправильно обрати постачальника, кошти можуть не зарахуватись або взагалі потраплять на неправильний рахунок.

Для того, щоб таких проблем не виникало, потрібно:

правильно вказувати особовий рахунок;

переконатись, що одержувачем платежу зазначено ГК "Нафтогаз України".

"Це — гарантія того, що платіж зарахується правильно", — пояснили у Нафтогазі.

Як сплачувати за газ онлайн

Українці можуть обирати між трьома доступними методами:

через особистий кабінет на сайті my.gas.ua;

через офіційні чат-боти GASUA у Viber та Telegram;

на сайті gas.ua, де реєстрація не потрібна.

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